Thời sự

Dự báo thời tiết đêm giao thừa trời đẹp khắp 3 miền

Phan Hậu
Phan Hậu
16/02/2026 09:03 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 16.2, tức ngày 29 tháng chạp, trên cả nước ít có mưa, thuận lợi cho các hoạt động xem bắn pháo hoa đêm giao thừa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết đêm giao thừa tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 phổ biến là ít mưa, trời đẹp thuận lợi cho các địa phương tổ chức bắn pháo hoa và hoạt động vui chơi, giải trí ngoài trời.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa trời đẹp khắp 3 miền- Ảnh 1.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa 29 tháng chạp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sẽ thuận lợi cho hoạt động bắn pháo hoa, du xuân chào năm mới

ẢNH: MINH NGỌC

Thời tiết các tỉnh miền Bắc trong ngày 29 tháng chạp, trời có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng khu vực Đông Bắc bộ đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ ở miền Bắc hôm nay cao nhất từ 24 - 27 độ C, riêng khu vực Tây Bắc từ 28 - 31 độ C; thấp nhất từ 18 - 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C.

Ở các tỉnh, thành miền Trung, thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế trời có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Dự báo nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C; thấp nhất từ 19 - 22 độ C.

Thời tiết ngày 29 tháng chạp ở các tỉnh Nam Trung bộ từ ngày 16 - 22.2, tức từ ngày 29 tháng chạp đến mùng 6 tết phổ biến là ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; riêng phía bắc từ ngày 17 - 20.2 (từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 tết) có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Dự báo nhiệt độ cao nhất từ 27 - 31 độ C, riêng phía bắc từ ngày 18 - 20.2 nhiệt độ từ 25 - 28 độ C; nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 24 độ C.

Thời tiết các tỉnh cao nguyên Trung bộ trong ngày 29 tháng chạp trời ít mưa, ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C; nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 20 độ C.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa tết Nguyên đán Bính Ngọ tại TP.HCM và các tỉnh Nam bộ sẽ thuận lợi cho các hoạt động xem bắn pháo hoa, vui chơi ngoài trời. Khu vực này hôm nay ít có mưa, ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C; nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. 

Thời tiết Hà Nội hôm nay 29 tháng chạp, ban ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Đêm giao thừa tại Hà Nội dự báo có mưa nhỏ vài nơi, trời lạnh. Nhiệt độ ở Hà Nội trong ngày hôm nay cao nhất từ 25 - 27 độ C, thấp nhất từ 19 - 21 độ C.

Thời tiết đêm giao thừa tết Dương lịch 2026: Không khí lạnh gây mưa rào, rét đậm

Thời tiết đêm giao thừa tết Dương lịch 2026: Không khí lạnh gây mưa rào, rét đậm

Không khí lạnh ảnh hưởng khiến thời tiết đêm giao thừa tết Dương lịch 2026 tại miền Bắc, có mưa, mưa rào. Trời bắt đầu rét đậm, rét hại từ ngày mai 1.1.2026.

