Dự báo tiền điện tăng kỷ lục, cao nhất lịch sử vào tháng 4, tháng 5

Từ ngày 1.4.2024, thông báo tiền điện và các thông tin về điện chỉ được gửi qua ứng dụng chăm sóc khách hàng của ngành điện, không gửi qua Zalo số điện thoại khách hàng đăng ký.

Thông báo này vừa được Tổng công ty Điện lực TP.HCM (tức EVNHCMC) và Tổng công ty Điện lực miền Nam (gọi tắt là EVNSPC) gửi đến khách hàng sử dụng điện trên địa bàn mình quản lý.

Cụ thể, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) thông báo khách phải cài đặt ứng dụng EVNHCMC CSKH trên trang web của doanh nghiệp (https://cskh.evnhcmc.vn) để theo dõi hóa đơn tiền điện và các vấn đề về điện. Ngoài ra, Điện lực TP.HCM cũng thông tin thêm, toàn bộ khách hàng sử dụng điện trên địa bàn TP.HCM đã thống nhất ngày ghi chỉ số vào cuối tháng nên khách hàng lưu ý thời điểm thanh toán tiền điện vào đầu tháng. Trường hợp khách hàng chưa nhận được thông báo tiền điện, để không bị quá hạn thanh toán, "quý khách hàng lưu ý thời điểm thanh toán từ ngày 2 - 5 hằng tháng".

Tương tự, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cũng yêu cầu khách hàng từ ngày 1.4 cài đặt ứng dụng EVNSPC CSKH (tại địa chỉ https://www.cskh.evnspc.vn) để nhận thông báo tiền điện và các thông tin về điện. Điện lực miền Nam cho hay, ứng dụng EVNSPC CSKH còn cung cấp nhiều tiện ích miễn phí khác cho khách hàng như: gửi yêu cầu dịch vụ điện, báo mất điện, tra cứu thông tin ngừng giảm cung cấp điện…

Theo đại diện Tổng công ty Điện lực TP.HCM, việc chuyển thông tin hóa đơn tiền điện qua ứng dụng Zalo có thu phí, nên việc ngưng sử dụng dịch vụ này nhằm giảm chi phí liên quan, ảnh hưởng đến giá điện.

Từ ngày 1.4, muốn tra cứu hóa đơn tiền điện hay các vấn đề liên quan đến sự cố về điện, khách hàng phải tải app chăm sóc khách hàng của ngành để theo dõi

Trước đó, chiều 28.3.2024, ông Bùi Trung Kiên, Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM, cho biết tháng 3.2024, khách hàng sẽ nhận hóa đơn tiền điện cao hơn bình thường vì nhiều lý do. Dự báo, trong tháng 4 - 5.2024, lượng điện tiêu thụ sẽ đạt mức kỷ lục "chưa từng có trong lịch sử".

Ông Bùi Trung Kiên lý giải, theo quy luật thời tiết, quý II hằng năm tại khu vực TP.HCM là giai đoạn cao điểm nắng nóng, nhiệt độ nhiều thời điểm lên hơn 37-40 độ C. Số giờ nắng nóng trong ngày cũng nhiều hơn, thậm chí cả thời gian ban đêm. Do vậy, nhu cầu sử dụng điện của khách hàng cũng tăng lên, chủ yếu do sử dụng nhiều các thiết bị giải nhiệt, làm mát, đặc biệt là máy lạnh.

Phân tích số liệu sản lượng điện tiêu thụ tại TP.HCM tính đến ngày 26.3 cho thấy, sản lượng tiêu thụ bình quân đạt 78,13 triệu kWh/ngày, cao hơn 12,02% (tương đương 8,38 triệu kWh/ngày) so với cùng kỳ năm 2023. Riêng ngày 26.3 có sản lượng tiêu thụ điện cao nhất tính từ đầu năm, đạt 92,46 triệu kWh/ngày.

Bên cạnh đó, dự báo sản lượng điện tiêu thụ bình quân trong ngày của tháng từ tháng 4 đến tháng 6.2024 sẽ tiếp tục tăng cao, đạt từ 84,3 đến 87,6 triệu kWh/ngày. Đặc biệt, trong tháng 4 và tháng 5.2024, sẽ có một số ngày lượng điện nhận "đạt đỉnh", vượt lên mức 95 triệu kWh/ngày. Đây cũng là mức điện nhận cao nhất, chưa có trong lịch sử tại TP.HCM.

"Tuy nhiên, việc tăng trong tiêu dùng thì nó ảnh hưởng đến tiền điện của gia đình. Nhưng mà cái tăng trong sản xuất thì sẽ rất tốt cho nền kinh tế của thành phố", ông Bùi Trung Kiên cho biết.

Ông Bùi Trung Kiên thông tin thêm, hệ thống điện của TP.HCM hiện nay có độ dự phòng về công suất từ 40 - 60% tùy theo cấp điện áp, đủ năng lực đáp ứng nhu cầu phụ tải của thành phố theo tất cả các kịch bản tăng trưởng. Tuy nhiên, không loại trừ xảy ra quá tải cục bộ, phạm vi nhỏ do nhu cầu sử dụng tăng đột biến trong cùng một thời điểm. Do vậy, ngành điện lực thành phố khuyến cáo người dân và doanh nghiệp tăng cường thực hiện các giải pháp tiết kiệm để hạn chế tình trạng vừa nêu.