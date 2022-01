Dự báo tương lai đại dịch sau Omicron

Kể từ khi xuất hiện hồi tháng 11.2021 đến nay, biến thể Omicron đã được ghi nhận ở ít nhất 149 quốc gia trên thế giới với mức độ lây lan báo động, theo Reuters. So với biến thể Delta, Omicron dường như gây bệnh nhẹ hơn, khiến dấy lên hy vọng nó có thể là khởi đầu của xu hướng làm cho SARS-CoV-2 dần yếu đi, gây bệnh như cảm cúm thông thường. Tuy nhiên, các nhà khoa học mới đây cảnh báo sự tấn công của Omicron cho thấy nó chắc chắn không phải là biến thể cuối cùng gây lo lắng cho thế giới, theo AP.

Cơ hội SARS-CoV-2 đột biến

Các nhà khoa học cho rằng mỗi lần lây nhiễm mang lại cơ hội đột biến cho SARS-CoV-2 và biến thể Omicron rõ ràng lợi hại hơn biến thể trước. Điều này có nghĩa với nhiều người nhiễm hơn, SARS-CoV-2 có thể tiến hóa xa hơn. “Omicron lây lan càng nhanh thì cơ hội đột biến càng tăng, dẫn tới nguy cơ xuất hiện thêm các biến thể kế tiếp”, nhà dịch tễ học Leonardo Martinez thuộc Đại học Boston (Mỹ) nhận định. Các nghiên cứu cho thấy Omicron lây mạnh hơn ít nhất 2 lần so với biến thể Delta và ít nhất 4 lần so với SARS-CoV-2 ban đầu. Omicron cũng có thể gây nguy cơ tái nhiễm ở những người đã khỏi bệnh Covid-19 cũng như cho người đã tiêm vắc xin cao hơn so với Delta.

Ngoài ra, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Stuart Campbell Ray thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ) cho rằng những trường hợp nhiễm Covid-19 kéo dài dường như là tình trạng tạo cơ hội nhiều nhất cho các biến thể mới xuất hiện. Ông Ray cho biết thêm một biến thể có thể đạt được mục đích chính của nó là sao chép, nếu những người nhiễm lúc đầu có triệu chứng nhẹ, lây lan vi rút bằng cách tương tác với người khác, rồi mắc bệnh nặng hơn. “Nhiều người thắc mắc liệu vi rút (SARS-CoV-2) sẽ đột biến trở nên gây bệnh nhẹ hơn hay không. Tuy nhiên không có lý do cụ thể để nó làm việc đó. Tôi không nghĩ chúng ta có thể tự tin rằng vi rút đó sẽ ít gây chết chóc hơn theo thời gian”, ông Ray cho hay.





Về quê sớm vì Omicron

Các nhà khoa học đưa ra cảnh báo trên trong bối cảnh biến thể Omicron tiếp tục lây lan ở nhiều nước. Reuters hôm qua đưa tin Omicron đã được phát hiện ở ít nhất 5 tỉnh thành ở Trung Quốc, buộc nhiều thành phố áp dụng các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt, theo Reuters. Hôm 15.1, thủ đô Bắc Kinh ghi nhận ca nhiễm Omicron cộng đồng đầu tiên và đã tiến hành xét nghiệm 13.000 người ở khu vực, theo tờ Beijing Daily. Tuy nhiên, nhiều địa điểm tôn giáo ở Bắc Kinh đang đóng cửa để phòng dịch. Ngoài ra, những người dân ở Bắc Kinh lo ngại bị mắc kẹt trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới đang vội vã về quê sớm vì ca nhiễm Omicron, theo Reuters.

Một số nước Đông Nam Á cũng tiếp tục ghi nhận ca nhiễm Omicron trong cộng đồng. Bộ Y tế Campuchia hôm qua thông báo ghi nhận 23 ca nhiễm Covid-19, tất cả là ca mắc Omicron, trong đó có 14 ca lây nhiễm trong cộng đồng, theo báo Khmer Times. Bộ Y tế Philippines ngày 15.1 xác nhận Omicron lây lan trong cộng đồng ở vùng thủ đô Manila, theo Reuters. Thứ trưởng Y tế Philippines Maria Rosario Vergeire cho rằng tình trạng Omicron lây lan trong cộng đồng đang đẩy số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt ở nước này trong thời gian qua. Tương tự, Bộ Y tế Ấn Độ hôm qua cho biết số ca nhiễm mới tại nước này trong 24 giờ là 271.202 - cao kỷ lục trong 8 tháng qua.