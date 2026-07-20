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Dự chung kết World Cup, ông Trump không quên nhắc Canada xử lý khói cháy rừng
Video Thế giới

Dự chung kết World Cup, ông Trump không quên nhắc Canada xử lý khói cháy rừng

Trúc Huỳnh - Khánh An
Sau khi dọa áp thuế bổ sung đối với hàng hóa Canada, Tổng thống Trump tiếp tục nhắc lãnh đạo Canada phải giải quyết tốt hơn vấn đề cháy rừng vì để khói lan sang Mỹ.

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