Dự chung kết World Cup, ông Trump không quên nhắc Canada xử lý khói cháy rừng

Tin liên quan Cháy rừng dữ dội làm 12 người nước ngoài thiệt mạng ở Tây Ban Nha Cơ quan chức năng Tây Ban Nha cho biết có đến 12 trong số 13 nạn nhân thiệt mạng do cháy rừng ở vùng Andalusia là người nước ngoài. Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề khói cháy rừng Mark Carney Trump canada Donald Trump Ontario Bang New Jersey tỉnh bang Ontario Cháy rừng chung kết World Cup World Cup 2026 Khói dày đặc Tổng thống Trump Thủ tướng Canada Mỹ
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