Cháy rừng dữ dội làm 12 người nước ngoài thiệt mạng ở Tây Ban Nha

Hãng AFP ngày 15.7 dẫn kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy 12 trong số 13 nạn nhân của vụ cháy rừng kinh hoàng quét qua vùng Andalusia ở miền nam Tây Ban Nha là người nước ngoài.

Các quan chức cho biết 7 nạn nhân là người Anh, 3 nạn nhân là người Bỉ và 3 nạn nhân còn lại gồm một người Pháp, một người Mỹ và một người Tây Ban Nha.

Cơ quan công cộng chịu trách nhiệm xác định danh tính các nạn nhân cho biết thêm rằng “trong số 13 người thiệt mạng có 8 phụ nữ và 5 nam giới, tất cả đều là người lớn”.

Vụ cháy rừng bùng phát hôm 9.7 tại tỉnh Almeria ở phía đông nam Tây Ban Nha, nơi có nhiều cư dân nước ngoài sinh sống gần bờ biển Địa Trung Hải.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội do gió lớn, thiêu rụi các khu rừng và vùng cây bụi khô cằn do nhiệt độ cao, tàn phá những khu dân cư nông thôn xinh đẹp.

Ban đầu, lực lượng cứu hộ tìm thấy 12 thi thể bị cháy quá nặng đến mức cần lấy mẫu ADN để xác định danh tính.

Đây là một trong những vụ cháy gây thiệt hại nặng nề nhất ở Tây Ban Nha trong những năm gần đây và do một dây cáp điện rơi xuống đường gây ra, tàn phá khu vực rộng khoảng 7.000 ha. Ngọn lửa đã được khống chế và người dân có thể trở về nhà từ hôm 13.7.

Những năm gần đây, Tây Ban Nha đã trải qua những đợt nắng nóng kéo dài và thường xuyên hơn, với nhiệt độ vượt quá 40 độ C, dễ dẫn đến cháy rừng.

Theo thông cáo của cơ quan khí tượng quốc gia Tây Ban Nha AEMET, Tây Ban Nha đã ghi nhận nửa đầu mùa hè nóng nhất kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 1961, với hai đợt nắng nóng khiến nhiệt độ tăng vọt.

Tại Bắc Mỹ, một đợt nắng nóng kỷ lục đang lan rộng từ vùng núi phía tây sang phía đông Mỹ và Canada vào ngày 14.7, với hơn 100 triệu người được cảnh báo về thời tiết nắng nóng.

Điều kiện nóng và khô cũng góp phần gây ra các vụ cháy rừng dữ dội ở tây nam Ontario (Canada) và bắc Minnesota (Mỹ), đồng thời dự báo chất lượng không khí sẽ xấu đi ở vùng Trung Tây và Đông Bắc Mỹ trong những ngày tới.

Hiện tượng vòm nhiệt đã phá vỡ mọi kỷ lục nhiệt độ ở các bang miền tây ở Mỹ, trong đó khu vực Billings (bang Montana) ghi nhận mức nhiệt lên đến 44 độ C.

Các nhà khoa học cho rằng hiện tượng El Nino “siêu mạnh” đang hình thành ở vùng xích đạo Thái Bình Dương cũng có thể đang ảnh hưởng đến vòm nhiệt này.