Đu dây lên nhà giàn DK1: Trải nghiệm không quên giữa trùng khơi

Trong chuyến hải trình thăm, tặng quà tết cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 và các tàu trực và do Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức cuối tháng 1.2026, do điều kiện thời tiết bất ổn, sóng to, gió lớn, người và hàng hóa đều phải đu dây mới lên được các nhà giàn. Cách thức này thường được những người lính nhà giàn gọi vui là "đi máy bay" trên biển.

Xuồng máy đưa đoàn công tác từ tàu Trường Sa 19 đến chân các nhà giàn DK1 ẢNH: HOÀNG GIÁP

Sau hải trình kéo dài 15 ngày, đoàn công tác số 2 chỉ có thể lên trực tiếp được 4/10 nhà giàn (DK1/8, DK1/21, DK1/20 và DK1/17). Trong đó chỉ có 1 nhà giàn (DK1/21) là các đại biểu lên được trực tiếp bằng thang sắt, còn lại đều phải... đu dây.

"Đi máy bay" trên biển

Sau khi di chuyển từ tàu Trường Sa 19 bằng xuồng máy đến chân các nhà giàn DK1, hàng chục cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn cũng như dưới xuồng máy bắt đầu phối hợp đưa từng người lên nhà giàn. Từ trên cao, cần cẩu thả một sợi dây dài xuống dưới, có cột chặt 1 thanh gỗ ngang dài khoảng 50 cm, để các đại biểu ngồi vào.

Các chiến sĩ hải quân dưới xuồng, trên nhà giàn và cần cẩu cùng phối hợp để đưa các đại biểu lên nhà giàn an toàn nhất ẢNH: HOÀNG GIÁP

Hình thức đu dây để lên nhà giàn không còn xa lạ với lính hải quân. Tuy nhiên với những người từ đất liền ra thì đó là một trải nghiệm khá đặc biệt và hồi hộp. Mỗi 'chuyến bay' chỉ có thể chở được 1 người. Sau khi đã ngồi chắc chắn trên thanh gỗ, 2 chân kẹp chặt sợi dây thừng, 2 tay bám chặt vào sợi dây phía trên, đảm bảo an toàn. Cần cẩu sẽ đưa mọi người lên dần, từ độ cao cách mặt biển 2 m lên 4 m. Quá trình này cần sự tập trung cao độ của tất cả mọi người.

Các đại biểu ngồi trên một thanh gỗ ngang, được đưa lên cao dần khỏi mặt nước biển để lên nhà giàn ẢNH: HOÀNG GIÁP

Thiếu tá Lê Hùng Ba, Chính trị viên nhà giàn DK1/21, cho biết: "Để đảm bảo an toàn, chúng tôi phải làm công tác chuẩn bị từ dây, ghế ngồi bảo đảm chắc chắn. Khi đoàn vào thì chúng tôi phải phối hợp với tàu, xuồng sao cho đúng thời điểm giữa người dưới xuồng với người điều khiển cẩu ở trên, để đưa được đại biểu lên nhà giàn an toàn nhất".

Các chiến sĩ hải quân luôn sẵn sàng hỗ trợ, đưa đón các đại biểu, phóng viên lên, xuống nhà giàn an toàn nhất ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Cũng có lúc sóng to, có anh chị đại biểu bị ướt, hay cả người bị nhúng nước. Nhưng khi các anh chị đặt chân lên đến cầu thang nhà giàn thì chúng tôi cảm thấy rất xúc động, cảm nhận được sự quyết tâm và tình cảm mà các đại biểu dành cho anh em cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn", thiếu tá Lê Hùng Ba chia sẻ thêm.

Rất sung sướng, phấn khích

Theo ghi nhận của phóng viên, quá trình đu dây từ xuồng máy lên nhà giàn và ngược lại, có người chỉ mất khoảng 20 - 30 giây, nhưng cũng có trường hợp phải mất đến gần 3 phút, vì chiếc xuồng máy liên tục bị chao nghiêng, nâng lên, hạ xuống theo những con sóng đánh vào chân nhà giàn. Cùng với đó là gió lớn giữa biển khơi khiến các đại biểu khi đang "bay" trên không trung bị chao đảo, lắc lư và vô cùng hồi hộp.

Nhiều người chỉ mất 20 giây, nhưng cũng có người phải mất 3 phút mới lên được nhà giàn ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cảm giác được nâng lên, hạ xuống giữa biển trời mênh mông, cạnh bên là những "pháo đài thép" kiên cố, cách đất liền hàng trăm hải lý, phía dưới là những cơn sóng dữ như muốn nuốt chửng người đang lơ lửng phía trên thực sự là một trải nghiệm đặc biệt khó quên.

Chị Trần Thị Thúy An, chuyên viên Ban Tuyên giáo và Dân vận TP.HCM, chia sẻ: "Bản thân tôi cảm thấy hồi hộp và lo lắng khi được trải nghiệm đu dây lên nhà giàn, thấy mình rất nhỏ bé giữa biển khơi. Nhưng tôi và các bạn trong đoàn công tác đã chấp hành mệnh lệnh của các chiến sĩ nhà giàn DK1 và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đây là một kỷ niệm rất khó quên trong chuyến công tác của mình".

Mọi người đều phấn khích sau trải nghiệm "đi máy bay" trên biển ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cũng là lần đầu tiên được trải nghiệm "đi máy bay" trên biển, anh Nguyễn Trí Dũng, Phó chủ tịch CLB doanh nhân 2030, cho biết: "Ban đầu tôi cũng lo lắng do sóng lớn, xuồng không cập sát vào chân nhà giàn và phải đi bằng hình thức đu dây. Tuy nhiên tất cả đều thuận lợi nhờ sự hỗ trợ chuyên nghiệp của các cán bộ, chiến sĩ của tàu Trường Sa 19 cũng như các chiến sĩ nhà giàn".

Chị Lưu Phương Mai, phóng viên Báo Nhân Dân, cho biết đã nhiều lần được trải nghiệm cảm giác "đi máy bay" trên biển nhưng mỗi lần đều để lại cảm xúc riêng. "Tôi nghĩ rằng mỗi một lần đu dây, sóng gió khác nhau, cho nên cảm giác sẽ không giống nhau. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn yên tâm bởi ở trên xuồng, trên tàu hay trên nhà giàn luôn có những người lính hải quân hỗ trợ hết mình", chị chia sẻ.

Hàng hóa, quà tết cũng được xuồng máy đưa đến nhà giàn và cẩu lên ẢNH: HOÀNG GIÁP

Không chỉ người, mà cả hàng hóa, quà tết của nhân dân cả nước gửi đến chiến sĩ hải quân đang làm nhiệm vụ tại các nhà giàn DK1 cũng được đưa lên bằng hình thức tương tự. Qua chuyến đi với những trải nghiệm thực tế, chúng tôi càng thêm cảm phục tinh thần và ý chí của những người lính nhà giàn, những "cột mốc sống" trên biển đã và đang ngày đêm giữ vững chủ quyền biển đảo thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.