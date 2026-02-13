Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Đu dây lên nhà giàn DK1: Trải nghiệm không quên giữa trùng khơi

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
13/02/2026 04:59 GMT+7

Đu dây, hay thường được các chiến sĩ hải quân gọi vui là 'đi máy bay' trên biển, là cách thức để đưa người lên các nhà giàn - 'pháo đài thép' giữa biển khơi. Với nhiều người, đây là một trải nghiệm đầy phấn khích.

Trong chuyến hải trình thăm, tặng quà tết cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 và các tàu trực và do Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức cuối tháng 1.2026, do điều kiện thời tiết bất ổn, sóng to, gió lớn, người và hàng hóa đều phải đu dây mới lên được các nhà giàn. Cách thức này thường được những người lính nhà giàn gọi vui là "đi máy bay" trên biển.

Trải nghiệm đu dây lên nhà giàn DK1 giữa biển khơi đầy phấn khích năm 2026 - Ảnh 1.
Trải nghiệm đu dây lên nhà giàn DK1 giữa biển khơi đầy phấn khích năm 2026 - Ảnh 2.
Trải nghiệm đu dây lên nhà giàn DK1 giữa biển khơi đầy phấn khích năm 2026 - Ảnh 3.

Xuồng máy đưa đoàn công tác từ tàu Trường Sa 19 đến chân các nhà giàn DK1

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Sau hải trình kéo dài 15 ngày, đoàn công tác số 2 chỉ có thể lên trực tiếp được 4/10 nhà giàn (DK1/8, DK1/21, DK1/20 và DK1/17). Trong đó chỉ có 1 nhà giàn (DK1/21) là các đại biểu lên được trực tiếp bằng thang sắt, còn lại đều phải... đu dây.

"Đi máy bay" trên biển

Sau khi di chuyển từ tàu Trường Sa 19 bằng xuồng máy đến chân các nhà giàn DK1, hàng chục cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn cũng như dưới xuồng máy bắt đầu phối hợp đưa từng người lên nhà giàn. Từ trên cao, cần cẩu thả một sợi dây dài xuống dưới, có cột chặt 1 thanh gỗ ngang dài khoảng 50 cm, để các đại biểu ngồi vào.

Trải nghiệm đu dây lên nhà giàn DK1 giữa biển khơi đầy phấn khích năm 2026 - Ảnh 4.
Trải nghiệm đu dây lên nhà giàn DK1 giữa biển khơi đầy phấn khích năm 2026 - Ảnh 5.
Trải nghiệm đu dây lên nhà giàn DK1 giữa biển khơi đầy phấn khích năm 2026 - Ảnh 6.
Trải nghiệm đu dây lên nhà giàn DK1 giữa biển khơi đầy phấn khích năm 2026 - Ảnh 7.

Các chiến sĩ hải quân dưới xuồng, trên nhà giàn và cần cẩu cùng phối hợp để đưa các đại biểu lên nhà giàn an toàn nhất

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Hình thức đu dây để lên nhà giàn không còn xa lạ với lính hải quân. Tuy nhiên với những người từ đất liền ra thì đó là một trải nghiệm khá đặc biệt và hồi hộp. Mỗi 'chuyến bay' chỉ có thể chở được 1 người. Sau khi đã ngồi chắc chắn trên thanh gỗ, 2 chân kẹp chặt sợi dây thừng, 2 tay bám chặt vào sợi dây phía trên, đảm bảo an toàn. Cần cẩu sẽ đưa mọi người lên dần, từ độ cao cách mặt biển 2 m lên 4 m. Quá trình này cần sự tập trung cao độ của tất cả mọi người.

Trải nghiệm đu dây lên nhà giàn DK1 giữa biển khơi đầy phấn khích năm 2026 - Ảnh 8.
Trải nghiệm đu dây lên nhà giàn DK1 giữa biển khơi đầy phấn khích năm 2026 - Ảnh 9.
Trải nghiệm đu dây lên nhà giàn DK1 giữa biển khơi đầy phấn khích năm 2026 - Ảnh 10.
Trải nghiệm đu dây lên nhà giàn DK1 giữa biển khơi đầy phấn khích năm 2026 - Ảnh 11.

Các đại biểu ngồi trên một thanh gỗ ngang, được đưa lên cao dần khỏi mặt nước biển để lên nhà giàn

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Thiếu tá Lê Hùng Ba, Chính trị viên nhà giàn DK1/21, cho biết: "Để đảm bảo an toàn, chúng tôi phải làm công tác chuẩn bị từ dây, ghế ngồi bảo đảm chắc chắn. Khi đoàn vào thì chúng tôi phải phối hợp với tàu, xuồng sao cho đúng thời điểm giữa người dưới xuồng với người điều khiển cẩu ở trên, để đưa được đại biểu lên nhà giàn an toàn nhất".

Trải nghiệm đu dây lên nhà giàn DK1 giữa biển khơi đầy phấn khích năm 2026 - Ảnh 12.
Trải nghiệm đu dây lên nhà giàn DK1 giữa biển khơi đầy phấn khích năm 2026 - Ảnh 13.
Trải nghiệm đu dây lên nhà giàn DK1 giữa biển khơi đầy phấn khích năm 2026 - Ảnh 14.

Các chiến sĩ hải quân luôn sẵn sàng hỗ trợ, đưa đón các đại biểu, phóng viên lên, xuống nhà giàn an toàn nhất

ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Cũng có lúc sóng to, có anh chị đại biểu bị ướt, hay cả người bị nhúng nước. Nhưng khi các anh chị đặt chân lên đến cầu thang nhà giàn thì chúng tôi cảm thấy rất xúc động, cảm nhận được sự quyết tâm và tình cảm mà các đại biểu dành cho anh em cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn", thiếu tá Lê Hùng Ba chia sẻ thêm.

Rất sung sướng, phấn khích

Theo ghi nhận của phóng viên, quá trình đu dây từ xuồng máy lên nhà giàn và ngược lại, có người chỉ mất khoảng 20 - 30 giây, nhưng cũng có trường hợp phải mất đến gần 3 phút, vì chiếc xuồng máy liên tục bị chao nghiêng, nâng lên, hạ xuống theo những con sóng đánh vào chân nhà giàn. Cùng với đó là gió lớn giữa biển khơi khiến các đại biểu khi đang "bay" trên không trung bị chao đảo, lắc lư và vô cùng hồi hộp.

Trải nghiệm đu dây lên nhà giàn DK1 giữa biển khơi đầy phấn khích năm 2026 - Ảnh 15.
Trải nghiệm đu dây lên nhà giàn DK1 giữa biển khơi đầy phấn khích năm 2026 - Ảnh 16.
Trải nghiệm đu dây lên nhà giàn DK1 giữa biển khơi đầy phấn khích năm 2026 - Ảnh 17.

Nhiều người chỉ mất 20 giây, nhưng cũng có người phải mất 3 phút mới lên được nhà giàn

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cảm giác được nâng lên, hạ xuống giữa biển trời mênh mông, cạnh bên là những "pháo đài thép" kiên cố, cách đất liền hàng trăm hải lý, phía dưới là những cơn sóng dữ như muốn nuốt chửng người đang lơ lửng phía trên thực sự là một trải nghiệm đặc biệt khó quên.

Chị Trần Thị Thúy An, chuyên viên Ban Tuyên giáo và Dân vận TP.HCM, chia sẻ: "Bản thân tôi cảm thấy hồi hộp và lo lắng khi được trải nghiệm đu dây lên nhà giàn, thấy mình rất nhỏ bé giữa biển khơi. Nhưng tôi và các bạn trong đoàn công tác đã chấp hành mệnh lệnh của các chiến sĩ nhà giàn DK1 và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đây là một kỷ niệm rất khó quên trong chuyến công tác của mình".

Trải nghiệm đu dây lên nhà giàn DK1 giữa biển khơi đầy phấn khích năm 2026 - Ảnh 18.
Trải nghiệm đu dây lên nhà giàn DK1 giữa biển khơi đầy phấn khích năm 2026 - Ảnh 19.
Trải nghiệm đu dây lên nhà giàn DK1 giữa biển khơi đầy phấn khích năm 2026 - Ảnh 20.

Mọi người đều phấn khích sau trải nghiệm "đi máy bay" trên biển

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cũng là lần đầu tiên được trải nghiệm "đi máy bay" trên biển, anh Nguyễn Trí Dũng, Phó chủ tịch CLB doanh nhân 2030, cho biết: "Ban đầu tôi cũng lo lắng do sóng lớn, xuồng không cập sát vào chân nhà giàn và phải đi bằng hình thức đu dây. Tuy nhiên tất cả đều thuận lợi nhờ sự hỗ trợ chuyên nghiệp của các cán bộ, chiến sĩ của tàu Trường Sa 19 cũng như các chiến sĩ nhà giàn".

Chị Lưu Phương Mai, phóng viên Báo Nhân Dân, cho biết đã nhiều lần được trải nghiệm cảm giác "đi máy bay" trên biển nhưng mỗi lần đều để lại cảm xúc riêng. "Tôi nghĩ rằng mỗi một lần đu dây, sóng gió khác nhau, cho nên cảm giác sẽ không giống nhau. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn yên tâm bởi ở trên xuồng, trên tàu hay trên nhà giàn luôn có những người lính hải quân hỗ trợ hết mình", chị chia sẻ.

Trải nghiệm đu dây lên nhà giàn DK1 giữa biển khơi đầy phấn khích năm 2026 - Ảnh 21.

Hàng hóa, quà tết cũng được xuồng máy đưa đến nhà giàn và cẩu lên

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Không chỉ người, mà cả hàng hóa, quà tết của nhân dân cả nước gửi đến chiến sĩ hải quân đang làm nhiệm vụ tại các nhà giàn DK1 cũng được đưa lên bằng hình thức tương tự. Qua chuyến đi với những trải nghiệm thực tế, chúng tôi càng thêm cảm phục tinh thần và ý chí của những người lính nhà giàn, những "cột mốc sống" trên biển đã và đang ngày đêm giữ vững chủ quyền biển đảo thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Tin liên quan

Đón bình minh và hoàng hôn gần nhà giàn DK1

Đón bình minh và hoàng hôn gần nhà giàn DK1

Trải nghiệm đón bình minh và hoàng hôn trên biển, gần nhà giàn DK1 đã khiến nhiều người mê mẩn.

Mang xuân đến nhà giàn DK1 và thềm lục địa phía nam Tổ quốc

Khám phá thêm chủ đề

nhà giàn DK1 chiến sĩ hải quân giữa biển khơi tàu Trường Sa 19 đi máy bay trên biển đu dây
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận