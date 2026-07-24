Dư địa tiết kiệm năng lượng của doanh nghiệp trong khu công nghiệp còn rất lớn

Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 (VNEEP3).

Phát biểu khai mạc, ông Đặng Hải Dũng, Phó cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, cho biết năm 2025, Bộ Công thương đã xây dựng và phát triển Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam (Cộng đồng) như một nền tảng kết nối mở giữa cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và các tổ chức quan tâm đến lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. "Tiếp nối những kết quả đã đạt được, trong năm nay Bộ sẽ triển khai chuỗi hội thảo chuyên đề tại nhiều địa phương nhằm tạo diễn đàn để các bên liên quan trao đổi, cập nhật xu hướng công nghệ mới, tăng cường hợp tác giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các đơn vị cung cấp giải pháp. Qua đó, từng bước hình thành hệ sinh thái sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh", ông Đặng Hải Dũng nhấn mạnh.

Một trong những nội dung nổi bật của hội thảo là câu chuyện của việc sử dụng công nghệ, giải pháp để tiết kiệm năng lượng hiệu quả. Đặc biệt, các mô hình khu công nghiệp thông minh, nhà máy thông minh gắn với chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả vận hành. Ông Mã Khai Hiền, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển về Tiết kiệm năng lượng, cho hay doanh nghiệp trong khu công nghiệp và cụm công nghiệp vẫn còn nhiều dư địa tiết kiệm năng lượng. Tiềm năng tập trung ở các hệ thống chiếu sáng, khí nén, lò hơi, làm lạnh, thông gió và động cơ. "Để tiết kiệm điện sản xuất, doanh nghiệp nên bắt đầu từ việc rà soát dữ liệu năng lượng, xác định các khu vực tiêu thụ lớn, ưu tiên những giải pháp đầu tư thấp trước khi từng bước đổi mới công nghệ", ông Mã Khai Hiền khuyến nghị.

Ông Đặng Hải Dũng, Phó cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công - Bộ Công thương - phát biểu tại hội thảo ẢNH: THANH MINH

Tương tự, với doanh nghiệp công nghệ tiên tiến, ông Liên Minh Nhựt, Giám đốc Tư vấn Kỹ thuật Schneider Electric Việt Nam và Campuchia, cho rằng khu công nghiệp đang chịu tác động của ba xu hướng lớn gồm chuyển dịch năng lượng, số hóa và trí tuệ nhân tạo (AI), cùng biến động chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo ông, doanh nghiệp cần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang mô hình khu công nghiệp xanh và thông minh. Giải pháp trọng tâm là kết hợp điện khí hóa, tự động hóa và số hóa thông qua các thiết bị kết nối thông minh, phần mềm giám sát và nền tảng quản lý tập trung. "Các giải pháp này giúp theo dõi tiêu thụ năng lượng, cảnh báo sớm rủi ro, tối ưu vận hành, giảm chi phí và hỗ trợ quản lý phát thải carbon. Đồng thời, việc tích hợp dữ liệu từ điện, nước, giao thông, xử lý chất thải và các hạ tầng khác sẽ tạo bức tranh tổng thể, giúp chủ đầu tư nâng cao hiệu quả quản lý và độ tin cậy của hệ thống", ông Liên Minh Nhựt nói.

Sau TP.HCM, chuỗi hội thảo kết nối Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam sẽ tiếp tục được tổ chức tại TP.Đà Nẵng vào trung tuần tháng 8 tới.