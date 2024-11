Dự đoán mới nhất của giới chuyên môn về cuộc đua Oscar 2025?

Theo đánh giá từ giới chuyên môn, đây là một năm kỳ lạ, khi chưa có một ứng cử viên hàng đầu nào nổi bật hẳn lên. Đây là cuộc chơi của bất kỳ ai và ai cũng có thể giành chiến thắng.

Tuy nhiên, vẫn còn 2 bộ phim được coi là bom tấn năm nay và sẽ phát hành vào ngày 22.11 tới. Đó là bản chuyển thể của Universal từ vở nhạc kịch ăn khách Wicked và phần tiếp theo được mong đợi gần một phần tư thế kỷ của đạo diễn Ridley Scott - Gladiator II.

Những tác phẩm này có thể giúp lấp đầy các vị trí tại rạp chiếu phim và đem tới một làn gió thú vị hơn trong lễ trao giải Oscar - nơi rất cần những tác phẩm chất lượng và đáng giá cho Giải thưởng Viện Hàn lâm thường niên lần thứ 97.

Tại buổi chiếu sớm, Wicked và Gladiator II đều được giới phê bình đón nhận nồng nhiệt ẢNH: DEADLINE

Truyền thông đưa tin, ứng cử viên Oscar nặng ký nhất tính đến thời điểm hiện tại được dự đoán là Dune 2 của đạo diễn Denis Villeneuve phát hành vào tháng 2.2024. Tiếp đó là Inside Out 2 và Deadpool & Wolverine.

"Nếu tôi phải phân tích tình hình cuộc đua về những đề cử Oscar năm nay, tôi sẽ nói rằng bộ phim kinh dị được đón nhận nồng nhiệt Conclave chắc chắn sẽ ở vị trí cao nhất. Ngoài ra, còn có Emilia Pérez của Netflix", cây bút Pete Hammond của tờ Deadline cho biết.

Bộ phim nói tiếng Tây Ban Nha này do Jacques Audiard chỉ đạo đã có buổi ra mắt hoành tráng tại Liên hoan phim Cannes 2024, Liên hoan phim quốc tế Toronto 2024 cùng với những phản ứng nồng nhiệt tại buổi chiếu của AMPAS. Bộ phim tiếp theo được mong đợi sẽ tỏa sáng tại nhà hát Dolby là Anora - tác phẩm mới nhất đoạt giải Cành cọ vàng do Sean Baker viết kịch bản và làm đạo diễn.

Emilia Pérez cũng có khả năng giành đề cử diễn xuất cho các ngôi sao của mình, như Zoe Saldaña, Selena Gomez hay Karla Sofía Gascón ẢNH: DEADLINE

Không thể không kể đến sự cạnh tranh của những tác phẩm thuộc dòng phim độc lập từ thương hiệu A24. Chẳng hạn như The Brutalist - phim chính kịch dài 3 tiếng rưỡi đã giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Venice; Babygirl do minh tinh Nicole Kidman thủ vai chính; Queer của đạo diễn Luca Guadagnino hay Sing Sing có sự tham gia tuyệt vời của diễn viên Colman Domingo.

Trong lịch sử non trẻ của mình, hãng phim A24 đã 2 lần giành chiến thắng ở hạng mục quan trọng Phim hay nhất với Moonlight và Everything Everywhere all at Once, vì vậy họ sẽ biết cách điều hướng cuộc đua.

Cuộc đua Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đang diễn ra vô cùng khốc liệt. Đó là sự đối đầu của Marianne Jean-Baptiste trong bộ phim chính kịch Hard Truths của Mike Leigh; Demi Moore trong The Substance; một Florence Pugh tàn khốc trong bộ phim We Live in Time của A24; một Pamela Anderson gây bất ngờ khi vào vai nghệ sĩ biểu diễn già nua ở bộ phim mới ra mắt The Last Showgirl. Thêm vào đó, còn có Angelina Jolie, Nicole Kidman và Mikey Madison của Anora.

Demi Moore được dự đoán sẽ có cơ hội nhận được đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp với màn hóa thân xuất sắc trong tác phẩm kinh dị hấp dẫn The Substance ẢNH: DEADLINE

Cũng có nhiều gợi ý cho giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, ngoài Daniel Craig và Timothée Chalamet, còn có Hugh Grant trong một vai diễn điên rồ ở bộ phim kinh dị Heretic; Sebastian Stan đóng vai Donald Trump thời trẻ trong The Apprentice; Andrew Garfield trong We Live in Time; Paul Mescal trong Gladiator II hay Adrien Brody trong The Brutalist...