Du khách háo hức chờ ăn Tết Việt

Cứ tết là sang Việt Nam

Gần 70 tuổi, ông Yasushi Ogura, một chuyên gia nhân sự người Nhật Bản, đã đặt lịch sang Việt Nam để ăn tết Nguyên đán tại nhà một người bạn ở H.Mỹ Đức (Hà Nội). Không có vợ người Việt Nam hay bất kỳ ràng buộc cá nhân nào tại đây, nhưng suốt 22 năm qua, tháng nào ông cũng sang khoảng 2 tuần và năm nào ông cũng sắp xếp để "ăn Tết Ta".

Cây đào nở rực rỡ ở cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang cũ) dưới góc máy của ông Yasushi Ogura Ảnh: NVCC

Ông Ogura cho hay ông đặc biệt yêu Hà Giang vì nơi này có tới 22 dân tộc cùng sinh sống. "Có những ngày, ông ấy có thể ăn cơm với đồng bào thuộc 3 dân tộc khác nhau. Chính sự đa dạng văn hóa ấy khiến ông mê mẩn vùng cao", nhà nghiên cứu văn hóa Đỗ Quang Tuấn Hoàng, người quen với ông Ogura, kể lại. Không dừng ở trải nghiệm, ông Ogura còn tài trợ mở một quán cà phê tại làng Lô Lô Chải, điểm cực Bắc của Tổ quốc, để người dân địa phương làm kinh doanh. Từ niềm đam mê Việt Nam, ông chuyển hẳn sang làm du lịch, thường xuyên dẫn các đoàn khách Nhật sang khám phá miền núi phía bắc, trung bình mỗi tháng từ 1 - 2 đoàn.

Ông Yasushi Ogura là người Nhật nhưng rất yêu Tết Việt, ông đã có 22 năm đón Tết Việt Nam Ảnh: NVCC

Nhà nghiên cứu Đỗ Quang Tuấn Hoàng, Tổng giám đốc Gori Việt Nam, đơn vị chuyên tổ chức tour tri thức bản địa, cho biết xu hướng du khách quốc tế ăn Tết Việt ngày càng phổ biến. Mô hình tour trải nghiệm tết bản địa đã được triển khai từ hơn một thập niên trước, tập trung đưa du khách trực tiếp tham gia quá trình chuẩn bị và đón tết cùng người dân, từ mổ lợn, gói bánh chưng, giã giò chả cho đến sinh hoạt trong những ngày đầu năm. Tuy nhiên, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, do yếu tố phong tục và tín ngưỡng, người dân thường e dè việc đón khách lạ vào ngày tết. Vì vậy, phần lớn trải nghiệm được tổ chức trước tết (khoảng 22-26 tháng chạp) hoặc sau tết, khi không gian lễ hội tháng giêng mở ra sôi động với hội làng, trò chơi dân gian, các nghi lễ và sinh hoạt cộng đồng. "Ở Đường Lâm, trước tết có những nghi lễ dòng họ rất thú vị như lễ nhập họ cho các bé trai sinh trong năm. Du khách, đặc biệt là những người nghiên cứu văn hóa, rất thích những trải nghiệm như vậy", ông Hoàng nói.

Khách tham gia các tour tết bản địa thường đến từ Úc, Canada, Nhật Bản, đa phần là khách trung niên trở lên có nhu cầu tìm hiểu sâu về văn hóa thay vì tham quan bề nổi. Ông Hoàng cho biết năm nay có một nhóm hơn 10 khách quốc tế về quê ông gần chùa Hương (Hà Nội) để ăn Tết Việt trọn vẹn suốt 3 ngày. "Nhiều người đã thành thói quen. Có những khách nước ngoài sống ở Việt Nam nhiều năm, năm nào cũng về ăn Tết Nguyên đán cùng gia đình địa phương, dần dần coi nhau như người thân", ông Hoàng chia sẻ.

Ở khu vực phía nam, ông Trần Thanh Thái, Giám đốc Nụ Cười Mê Kông, cho hay dịp tết năm nay, lượng khách quốc tế đăng ký có tăng nhưng không đột biến, bởi đây là dòng sản phẩm khá đặc thù. "Với tour tết, trọng tâm là sinh hoạt đời sống, không khí lễ tết bản địa. Phần lớn du khách đều được thông tin trước về những bất tiện trong dịp tết như hàng quán đóng cửa, nhịp sống chậm lại, nên không cảm thấy phiền hà, thậm chí coi đó là một phần trải nghiệm văn hóa", ông Thái nói.

Khách nước ngoài học đổ bánh xèo trong một lớp học trên đường Yersin, P.Bến Thành, TP.HCM Ảnh: NVCC

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của mùa tết năm nay là chương trình trải nghiệm "Người Tây ăn tết miền Tây" do Vietluxtour tổ chức, chào đón đoàn du khách Ba Lan về Đồng Tháp (bao gồm cả khu vực Tiền Giang trước đây) vào ngày 5.2.2026. Thay vì "xem tết" qua các hoạt động trình diễn, du khách trực tiếp gói bánh tét, sên mứt dừa, xin chữ đầu năm, chiêm bái bàn thờ gia tiên và dùng bữa cơm tết cùng người dân địa phương.

Theo Vietluxtour, các yếu tố tâm linh và gia đình, vốn là "linh hồn" của Tết Việt, được giới thiệu kỹ lưỡng, có giải thích rõ bối cảnh văn hóa. Năm 2025, chương trình "Tây ăn Tết Ta" từng mang lại nhiều cảm xúc cho du khách quốc tế với những trải nghiệm đời thường nhưng sâu sắc. Ông Trần Thế Dũng, Tổng giám đốc Vietluxtour, phấn khởi thông báo những năm qua doanh nghiệp liên tục nhận được phản hồi tích cực từ du khách sau các trải nghiệm tết tại Việt Nam. "Chúng tôi duy trì hoạt động này hằng năm để làm phong phú sản phẩm du lịch, đồng thời mang đến cho du khách nước ngoài những ấn tượng đẹp về văn hóa Việt Nam", ông Dũng chia sẻ.

Yêu Tết, yêu Việt Nam

Những ngày đầu năm mới 2026, phố cổ Hội An chứng kiến dòng người tấp nập đổ về hai bên bờ sông Hoài. Không gian phố đi bộ rực rỡ sắc màu, đèn lồng, hoa xuân, âm thanh lễ hội hòa quyện tạo nên bức tranh tết vừa cổ kính, vừa sống động. Du khách nước ngoài không chỉ dạo bộ, chụp ảnh mà còn chủ động hòa vào không khí tết, cùng người dân trang trí nhà cửa, tìm hiểu phong tục, tham gia các hoạt động cộng đồng và chờ đón khoảnh khắc giao thừa theo cách rất "Việt Nam".

Khách tây nhận tiền lì xì, thưởng thức ẩm thực Tết Việt trong chương trình do Công ty Vietluxtour tổ chức Ảnh: Vietluxtour

Theo thống kê của địa phương, chỉ riêng năm 2025, Hội An ghi nhận khoảng 1,6 triệu lượt mua vé tham quan khu phố cổ và các làng nghề lân cận. Không ít du khách lựa chọn lưu trú dài ngày trong dịp tết để cảm nhận trọn vẹn nhịp sống chậm, sự gắn kết cộng đồng và không khí sum vầy.

Sức hút ấy tiếp tục được khẳng định khi nền tảng du lịch toàn cầu Tripadvisor công bố Hội An vào top 10 bảng xếp hạng Travelers' Choice Best of the Best Destinations 2026 (những điểm đến xuất sắc nhất thế giới do cộng đồng du khách bình chọn). Đáng chú ý, Hà Nội xếp vị trí thứ 2 toàn cầu còn Hội An đứng thứ 7, tiếp tục khẳng định vị thế nổi bật của du lịch Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Khác với các giải thưởng mang tính quảng bá, Travelers' Choice Best of the Best được tổng hợp từ hàng triệu phản hồi và trải nghiệm thực tế của du khách trong suốt 12 tháng, với tỷ lệ chọn lọc rất khắt khe. Việc nhiều điểm đến của Việt Nam góp mặt trong nhóm dẫn đầu cho thấy du khách quốc tế không chỉ yêu cảnh quan, ẩm thực hay dịch vụ mà ngày càng bị chinh phục bởi chiều sâu văn hóa và bản sắc địa phương.

Nhiều doanh nghiệp lữ hành khẳng định tết cổ truyền đang trở thành điểm neo cảm xúc quan trọng, giúp Việt Nam giữ chân du khách quốc tế lâu hơn. Không khí sum vầy, tính cộng đồng, sự trân trọng gia đình và truyền thống là những giá trị được thể hiện rõ nét nhất trong dịp tết Nguyên đán. Đây chính là yếu tố khác biệt mà không nhiều điểm đến trên thế giới có được.