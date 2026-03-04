Du khách kẹt tại Trung Đông reo hò vỗ tay khi về tới Việt Nam

Trước tình huống phát sinh từ rạng sáng ngày 28.2 liên quan đến việc thay đổi khai thác hàng không qua Dubai, Vietravel đã nhanh chóng kích hoạt quy trình ứng phó khẩn cấp, phối hợp cùng các hãng hàng không và đối tác quốc tế để điều chỉnh phương án di chuyển, đảm bảo toàn bộ du khách được đưa về Việt Nam an toàn và ổn định.

Vietravel trước đó phục vụ 3 đoàn khách tại Dubai với tổng cộng 51 du khách bị kẹt lại do chiến sự Trung Đông

Cụ thể, các đoàn khách Vietravel đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) trên chuyến bay EK394 của hãng hàng không Emirates, khởi hành từ Dubai lúc 3 giờ 40 ngày 4.3 và đến Hà Nội lúc 13 giờ 15 cùng ngày. Chuyến bay đánh dấu việc toàn bộ du khách trong các hành trình Trung Đông của Vietravel đã được đưa trở về Việt Nam an toàn sau quá trình điều chỉnh lịch bay quốc tế do những biến động tại khu vực.

Trước đó, theo thông tin cập nhật từ các hãng hàng không quốc tế, một số hành trình trung chuyển qua khu vực Trung Đông phải điều chỉnh lịch bay do tác động từ tình hình xung đột và việc hạn chế không phận tại một số khu vực. Ngay khi nhận được thông báo chính thức, Vietravel đã khẩn trương kích hoạt quy trình ứng phó, rà soát toàn bộ các đoàn khách liên quan và triển khai các phương án đảm bảo điều kiện lưu trú, sinh hoạt cũng như hỗ trợ thông tin liên tục cho du khách trong thời gian chờ cập nhật từ hãng vận chuyển.

Một du khách đại diện đoàn cho biết: “Khi máy bay hạ cánh xuống Nội Bài hôm nay, chúng tôi thực sự nhẹ nhõm và xúc động. Dù hành trình có thay đổi, nhưng sự hỗ trợ kịp thời và tận tâm của Vietravel đã giúp chúng tôi luôn cảm thấy an tâm hơn”.

Theo đại diện Vietravel, sự kiện lần này cũng cho thấy tầm quan trọng của việc xây dựng hệ thống điều phối linh hoạt và mạng lưới đối tác quốc tế rộng khắp trong ngành lữ hành. Với kinh nghiệm 31 năm tổ chức và điều phối các chương trình du lịch trong nước và quốc tế, Vietravel luôn duy trì các kịch bản vận hành dự phòng nhằm đảm bảo khả năng xử lý nhanh chóng trong mọi tình huống phát sinh.

Như Thanh Niên đã đưa tin, trước tình trạng không phận Trung Đông bị phong tỏa và mạng lưới hàng không tê liệt do xung đột leo thang giữa Mỹ, Israel và Iran, ngày càng có nhiều quốc gia khẩn trương đưa ra những phản ứng khác nhau nhằm bảo hộ và sơ tán hàng chục nghìn công dân đang bị mắc kẹt tại khu vực này.

Từ hôm qua (3.3), các hãng hàng không Emirates, Etihad Airways và Flydubai đã bắt đầu nối lại một số chuyến bay hạn chế, chủ yếu đưa hành khách bị mắc kẹt tại Trung Đông hồi hương và vận chuyển hàng hóa thiết yếu.

Theo Reuters, cơ quan Hàng không Dân dụng UAE (GCAA) thông báo sẽ triển khai các "chuyến bay đặc biệt" tại các sân bay trong nước nhằm hỗ trợ hàng chục nghìn hành khách rời khỏi khu vực chiến sự Trung Đông. Nhà chức trách cho phép khôi phục hoạt động có kiểm soát tại sân bay Dubai (DXB) và Al Maktoum (DWC).