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    Du khách Trung Quốc theo đoàn được miễn thị thực đến Khánh Hòa

    Vi Nguyễn
    Vi Nguyễn
    Phó thủ tướng Chính phủ Phan Văn Giang vừa ký Nghị quyết số 325/NQ-CP ngày 12.10.2026 về việc miễn thị thực cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông đi du lịch theo đoàn đến Việt Nam.

    Theo đó, thí điểm áp dụng miễn thị thực cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông (không bao gồm người mang hộ chiếu đặc khu hành chính Hồng Kông, Ma Cao), với mục đích du lịch theo đoàn (từ 2 người trở lên) đến Việt Nam theo chương trình du lịch trọn gói do doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam tổ chức trong Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027. Cụ thể, địa điểm và phạm vi du lịch là tỉnh Khánh Hòa; cửa khẩu nhập cảnh, xuất cảnh là Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh; nhập cảnh và xuất cảnh qua cùng một cửa khẩu; bay thẳng từ Trung Quốc đại lục đến cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

    Chính sách miễn thị thực được thực hiện đến hết ngày 31.12.2027, tính từ ngày 12.10.2026.

    Du khách Trung Quốc theo đoàn được miễn thị thực đến Khánh Hòa- Ảnh 1.

    Du khách Trung Quốc theo đoàn đến Khánh Hòa được miễn visa 30 ngày

    Ảnh: Bá Duy

    Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng văn bản hướng dẫn quy trình, cách thức triển khai và thực hiện chương trình miễn thị thực cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông đi du lịch theo đoàn đến Việt Nam theo chương trình du lịch trọn gói với thời gian không quá 30 ngày do doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam tổ chức trong Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027. Bao gồm việc lựa chọn, quản lý doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam (tiêu chí, nguyên tắc lựa chọn và quản lý doanh nghiệp lữ hành), phối hợp với địa phương thực hiện và quản lý khách du lịch hiệu quả; chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao đẩy mạnh công tác tuyên truyền để chính sách đạt hiệu quả cao nhất. Bộ Công an chủ trì hướng dẫn thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú để thực hiện miễn thị thực cho công dân Trung Quốc.

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