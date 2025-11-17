Du khách Việt ngỡ ngàng bước vào 'thế giới siêu thực' ở Abu Dhabi

Từ Hà Nội, du khách Việt bay thẳng tới Abu Dhabi với chuyến bay của hãng Etihad Airways, đơn vị này mới khai trương đường bay thẳng, thời gian khoảng gần 7 tiếng đồng hồ, tiết kiệm hơn nhiều so với các chặng bay nối chuyến hay quá cảnh trước đây.

Sân bay quốc tế Zayed tân tiến sang chảnh bậc nhất thế giới luôn tấp nập. Nhà ga A của sân bay này sở hữu thiên đường mua sắm rộng 35.000 mét vuông, bao gồm 163 cửa hàng bán lẻ và ăn uống ẢNH: LÊ NAM

Nhiều người chỉ biết đến Dubai với cuộc sống sang chảnh ban ngày, sôi động về đêm. Tuy nhiên còn có một Abu Dhabi giàu truyền thống văn hoá cùng nhiều công trình kiến trúc đồ sộ, đẳng cấp đang dần được biết đến nhiều hơn.

Nếu lần đầu qua đây, với lịch trình 4 ngày 3 đêm, bạn sẽ được khám phá những điều gì?

Ngày 1: Khởi đầu bằng kiến trúc và tốc độ

Sáng: Đi thăm Sheikh Zayed Grand Mosque - trong tiếng Việt thường gọi là thánh đường Sheikh Zayed hoặc nhà thờ Hồi giáo Sheikh Zayed. Đây là thánh đường Hồi giáo lớn nhất ở UAE và là công trình kiến trúc tôn giáo quan trọng ở Abu Dhabi. Công trình gồm 82 mái vòm, hàng trăm cột, vật liệu từ khắp nơi trên thế giới, và được trang trí bằng đá cẩm thạch trắng ánh bạc, tạo nên vẻ tĩnh lặng mà vẫn vĩ đại.

Thánh đường Hồi giáo lớn nhất ở UAE với kiến trúc hoành tráng, thu hút ngàn lượt khách mỗi ngày ẢNH: LÊ NAM

Sau đó, du khách có thể thăm bảo tàng Al Maqtaa Fort và chiếc cầu nối đảo với đất liền. Hướng dẫn viên ở bảo tàng rất duyên dáng, khách được đóng dấu mộc sau khi nghe thuyết minh. Bảo tàng nhỏ xinh nhưng thú vị.

Bất kỳ du khách nào đến đây cũng muốn check-in với chiếc thảm lớn nhất thế giới được dệt thủ công nguyên khối và bộ đèn chùm có hình cây chà là úp ngược. Tấm thảm đã được đặt ở đây gần 20 năm; còn bộ đèn chùm gồm 7 chiếc, với đèn chính nặng đến 12 tấn, còn những đèn nhỏ tặng 8 tấn gây choáng ngợp ẢNH: LÊ NAM

Buổi chiều: Đi chơi tại khu giải trí Ferrari World Abu Dhabi. Đây là công viên chủ đề cực kỳ nổi bật, bạn không chỉ trải nghiệm tốc độ mà còn cả cảm giác "hú hồn" khi lao xuống từ độ cao và tốc độ cực đại. Kết thúc ngày 1, khách có thể mua quà lưu niệm: miếng hút tủ lạnh, móc chìa khoá, gấu bông, nước hoa…

Công viên thế giới Ferrari World Abu Dhabi là nơi mà nhiều người trẻ Việt mê tốc độ ở Việt Nam muốn đến. Đây là công viên trong nhà lớn nhất thế giới, nằm bên dưới một mái che rộng 200.000 m2 thiết kế theo phong cách lấy cảm hứng từ thân xe Ferrari GT. Công viên này cũng sở hữu hệ thống tàu trượt nhanh nhất thế giới, với tốc độ 200 km/giờ ẢNH: LÊ NAM

Ngày 2: Thiên nhiên và nghệ thuật

Sáng: Chèo kayak tại Jubail Mangrove Park - công viên rừng ngập mặn trên đảo Al Jubail, gần đảo Saadiyat và Yas. Trải nghiệm chèo sub rất thú vị, mực nước lên xuống khiến cây cối thay màu, nếu may mắn còn thấy cả hồng hạc. Du khách cũng có thể đi bộ trên tuyến đường lát ván dài khoảng 2 km để ngắm hệ sinh thái rừng ngập mặn và động vật hoang dã. Người dân và trẻ nhỏ được khuyến khích trồng cây gây rừng ở khu này.

Khởi động ngày mới với hoạt động chèo kayak tại công viên rừng ngập mặn Jubail Mangrove Park trên đảo Al Jubail, nơi đây có bầu không khí yên tĩnh và quảng cảnh tuyệt đẹp

ẢNH: LÊ NAM

Trưa: Ghé chợ nông sản chuyên bán sỉ lẻ, với dưa hấu khổng lồ (khoảng 10 kg/quả), hành tây… Chợ được bố trí hai khu là khu bán sỉ như chợ đầu mối và khu bán lẻ cho du khách. Cạnh đó, chợ truyền thống cũng có các loại chà là, sô cô la rất hấp dẫn… nhân viên mời khách ăn thử bánh kẹo, trà nóng miễn phí, thể hiện sự hiếu khách và nhiệt tình.

Chợ hải sản cạnh bên cũng gây ấn tượng mạnh với cách bài trí đẹp mắt, sạch sẽ. Đây là chợ hải sản lâu đời nhất ở Abu Dhabi, nằm ở cảng Mina Zayed, có các loại hải sản tươi sống như tôm hùm, cá đỏ, cá xám, và các loại cá khác. Du khách có thể mang hải sản vừa mua đến các nhà hàng để chế biến luôn hoặc mang qua khu sơ chế riêng của chợ nếu muốn về nấu. Lưu ý chợ hải sản không cho du khách mang máy ảnh ống kích rời chụp, nhưng chụp bằng điện thoại được chấp nhận.

Điều đặc biệt vào buổi chiều, du khách chắc chắn nên đến khu triển lãm "TeamLab Phenomena" - một không gian nghệ thuật số siêu thực, nơi ánh sáng, âm thanh và chuyển động hoà nhập, tạo nên trải nghiệm thị giác đỉnh cao.

Không thể bỏ qua TeamLab Phenomena Abu Dhabi - Bảo tàng nghệ thuật kỹ thuật số nhập vai, mang đến trải nghiệm đa giác quan độc đáo với các tác phẩm tương tác kết hợp công nghệ, nghệ thuật và thiên nhiên ẢNH: LÊ NAM

Đây là bảo tàng nghệ thuật kỹ thuật số đa giác quan, sử dụng các yếu tố tự nhiên như không khí, nước và ánh sáng để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật nhập vai, khuyến khích du khách tương tác và khám phá thế giới xung quanh. Du khách có thể đắm mình trong không gian nghệ thuật và trải nghiệm những tác phẩm "hiện tượng môi trường" thay đổi liên tục, hứa hẹn mang đến một hành trình đầy cảm hứng và trí tưởng tượng.

Ngày 3: Văn hóa, nghệ thuật và phố mua sắm

Sáng: Ghé bảo tàng nghệ thuật hiện đại Louvre Abu Dhabi nằm trên đảo Saadiyat, một biểu tượng kiến trúc thế giới. Có một góc sống ảo rất "hot" do mạng xã hội lan truyền là một đoạn đường nhỏ và thẳng dẫn ra giữa hồ nước ai tới cũng muốn check-in lần.

Chiều: Tham quan Qasr Al Hosn - pháo đài cổ của Abu Dhabi, nơi dễ dàng cảm nhận lịch sử và văn hóa địa phương.

Bảo tàng Louvre nằm giữa biển ở Abu Dhabi; du khách thích thú khi được tận hưởng “cơn mưa ánh sáng” ẢNH: LÊ NAM

Cuối ngày: Di chuyển ra sân bay Zayed International Airport bằng dịch vụ xe riêng và tận hưởng mua sắm miễn thuế tại sân bay đẳng cấp. Gợi ý mua nước hoa thường có giá tốt hơn. Sau đó, nghỉ tại phòng lounge hạng sang của Etihad với góc nhìn thẳng ra sân bay trước khi bay thẳng về Hà Nội.

Sân bay duy nhất trên thế giới cho phép hành khách làm thủ tục xuất nhập cảnh nhờ camera sinh trắc học mà không cần đem theo giấy tờ tùy thân. Bên cạnh đó, phòng chờ Etihad đẳng cấp thế giới với ba tầng sang trọng ẢNH: LÊ NAM





Thời tiết vào mùa đông ở đây (có thể gọi là mùa khô) duy trì khoảng 20-29 °C, khô ráo và dễ chịu với khách du lịch. Về ẩm thực, đồ ăn Trung Đông thiên về vị chua mạnh và hơi mặn. Nữ giới đến các điểm tham quan đền thờ buộc phải mặc kín và đội khăn lên đầu; trải nghiệm mua trang phục truyền thống ở đây cũng rất thú vị, giá khoảng 100 AED, tức là khoảng hơn 700.000 đồng.