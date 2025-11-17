Du khách Việt ngỡ ngàng bước vào 'thế giới siêu thực' ở Abu Dhabi

Từ Hà Nội, du khách Việt bay thẳng tới Abu Dhabi với chuyến bay của hãng Etihad Airways, đơn vị này mới khai trương đường bay thẳng, thời gian khoảng gần 7 tiếng đồng hồ, tiết kiệm hơn nhiều so với các chặng bay nối chuyến hay quá cảnh trước đây.
Nhiều người chỉ biết đến Dubai với cuộc sống sang chảnh ban ngày, sôi động về đêm. Tuy nhiên còn có một Abu Dhabi giàu truyền thống văn hoá cùng nhiều công trình kiến trúc đồ sộ, đẳng cấp đang dần được biết đến nhiều hơn.
Nếu lần đầu qua đây, với lịch trình 4 ngày 3 đêm, bạn sẽ được khám phá những điều gì?
Ngày 1: Khởi đầu bằng kiến trúc và tốc độ
Sáng: Đi thăm Sheikh Zayed Grand Mosque - trong tiếng Việt thường gọi là thánh đường Sheikh Zayed hoặc nhà thờ Hồi giáo Sheikh Zayed. Đây là thánh đường Hồi giáo lớn nhất ở UAE và là công trình kiến trúc tôn giáo quan trọng ở Abu Dhabi. Công trình gồm 82 mái vòm, hàng trăm cột, vật liệu từ khắp nơi trên thế giới, và được trang trí bằng đá cẩm thạch trắng ánh bạc, tạo nên vẻ tĩnh lặng mà vẫn vĩ đại.
Sau đó, du khách có thể thăm bảo tàng Al Maqtaa Fort và chiếc cầu nối đảo với đất liền. Hướng dẫn viên ở bảo tàng rất duyên dáng, khách được đóng dấu mộc sau khi nghe thuyết minh. Bảo tàng nhỏ xinh nhưng thú vị.
Buổi chiều: Đi chơi tại khu giải trí Ferrari World Abu Dhabi. Đây là công viên chủ đề cực kỳ nổi bật, bạn không chỉ trải nghiệm tốc độ mà còn cả cảm giác "hú hồn" khi lao xuống từ độ cao và tốc độ cực đại. Kết thúc ngày 1, khách có thể mua quà lưu niệm: miếng hút tủ lạnh, móc chìa khoá, gấu bông, nước hoa…
Ngày 2: Thiên nhiên và nghệ thuật
Sáng: Chèo kayak tại Jubail Mangrove Park - công viên rừng ngập mặn trên đảo Al Jubail, gần đảo Saadiyat và Yas. Trải nghiệm chèo sub rất thú vị, mực nước lên xuống khiến cây cối thay màu, nếu may mắn còn thấy cả hồng hạc. Du khách cũng có thể đi bộ trên tuyến đường lát ván dài khoảng 2 km để ngắm hệ sinh thái rừng ngập mặn và động vật hoang dã. Người dân và trẻ nhỏ được khuyến khích trồng cây gây rừng ở khu này.
Trưa: Ghé chợ nông sản chuyên bán sỉ lẻ, với dưa hấu khổng lồ (khoảng 10 kg/quả), hành tây… Chợ được bố trí hai khu là khu bán sỉ như chợ đầu mối và khu bán lẻ cho du khách. Cạnh đó, chợ truyền thống cũng có các loại chà là, sô cô la rất hấp dẫn… nhân viên mời khách ăn thử bánh kẹo, trà nóng miễn phí, thể hiện sự hiếu khách và nhiệt tình.
Chợ hải sản cạnh bên cũng gây ấn tượng mạnh với cách bài trí đẹp mắt, sạch sẽ. Đây là chợ hải sản lâu đời nhất ở Abu Dhabi, nằm ở cảng Mina Zayed, có các loại hải sản tươi sống như tôm hùm, cá đỏ, cá xám, và các loại cá khác. Du khách có thể mang hải sản vừa mua đến các nhà hàng để chế biến luôn hoặc mang qua khu sơ chế riêng của chợ nếu muốn về nấu. Lưu ý chợ hải sản không cho du khách mang máy ảnh ống kích rời chụp, nhưng chụp bằng điện thoại được chấp nhận.
Điều đặc biệt vào buổi chiều, du khách chắc chắn nên đến khu triển lãm "TeamLab Phenomena" - một không gian nghệ thuật số siêu thực, nơi ánh sáng, âm thanh và chuyển động hoà nhập, tạo nên trải nghiệm thị giác đỉnh cao.
Đây là bảo tàng nghệ thuật kỹ thuật số đa giác quan, sử dụng các yếu tố tự nhiên như không khí, nước và ánh sáng để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật nhập vai, khuyến khích du khách tương tác và khám phá thế giới xung quanh. Du khách có thể đắm mình trong không gian nghệ thuật và trải nghiệm những tác phẩm "hiện tượng môi trường" thay đổi liên tục, hứa hẹn mang đến một hành trình đầy cảm hứng và trí tưởng tượng.
Ngày 3: Văn hóa, nghệ thuật và phố mua sắm
Sáng: Ghé bảo tàng nghệ thuật hiện đại Louvre Abu Dhabi nằm trên đảo Saadiyat, một biểu tượng kiến trúc thế giới. Có một góc sống ảo rất "hot" do mạng xã hội lan truyền là một đoạn đường nhỏ và thẳng dẫn ra giữa hồ nước ai tới cũng muốn check-in lần.
Chiều: Tham quan Qasr Al Hosn - pháo đài cổ của Abu Dhabi, nơi dễ dàng cảm nhận lịch sử và văn hóa địa phương.
Cuối ngày: Di chuyển ra sân bay Zayed International Airport bằng dịch vụ xe riêng và tận hưởng mua sắm miễn thuế tại sân bay đẳng cấp. Gợi ý mua nước hoa thường có giá tốt hơn. Sau đó, nghỉ tại phòng lounge hạng sang của Etihad với góc nhìn thẳng ra sân bay trước khi bay thẳng về Hà Nội.
Thời tiết vào mùa đông ở đây (có thể gọi là mùa khô) duy trì khoảng 20-29 °C, khô ráo và dễ chịu với khách du lịch. Về ẩm thực, đồ ăn Trung Đông thiên về vị chua mạnh và hơi mặn. Nữ giới đến các điểm tham quan đền thờ buộc phải mặc kín và đội khăn lên đầu; trải nghiệm mua trang phục truyền thống ở đây cũng rất thú vị, giá khoảng 100 AED, tức là khoảng hơn 700.000 đồng.
Hiện nay, phần lớn tour từ Việt Nam đi Abu Dhabi thường kết hợp cùng Dubai, với mức giá dao động từ 27,9 triệu đến 35 triệu đồng cho hành trình 5 ngày 4 đêm, xuất phát từ Hà Nội và TP.HCM. Một số tour cao cấp sử dụng hãng bay 5 sao, khách sạn tốt hoặc lịch trình dày hơn có thể lên đến 70-80 triệu đồng, nhất là trong mùa cao điểm cuối năm.
Du khách cần kiểm tra kỹ thời gian lưu lại Abu Dhabi trong tour vì mỗi chương trình có thể phân bổ thời lượng rất khác nhau. Với những ai mong muốn trải nghiệm chuyên sâu, có thể chọn tour tập trung hoàn toàn tại Abu Dhabi hoặc thiết kế hành trình theo yêu cầu.
