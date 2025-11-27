Dự kiến 40 vị trí việc làm ở cấp xã

Đây là đề xuất đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến tại dự thảo Nghị định quy định về vị trí việc làm công chức.

Bộ Nội vụ dự kiến danh mục vị trí việc làm ở cấp xã có 40 vị trí ẢNH: SỸ ĐÔNG

Không bố trí công chức đối với các vị trí hỗ trợ, phục vụ

Theo dự thảo, ở nhóm lãnh đạo quản lý có 8 vị trí, gồm: chánh văn phòng HĐND và UBND; trưởng phòng; phó chánh văn phòng HĐND và UBND; phó trưởng phòng; giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công; phó giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công; chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã; phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã.

Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ có 32 vị trí, trong đó văn phòng HĐND và UBND có 11 vị trí, gồm: chuyên viên giúp việc HĐND; chuyên viên văn phòng; chuyên viên về công nghệ thông tin (gồm an toàn thông tin mạng); chuyên viên về hành chính - văn phòng (gồm quản trị công sở); chuyên viên tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; văn thư viên; kế toán trưởng, kế toán viên; chuyên viên về kiểm tra chuyên ngành; chuyên viên tư pháp; chuyên viên đối ngoại.

Phòng kinh tế (đối với xã, đặc khu) hoặc phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị (đối với phường và đặc khu Phú Quốc) có 11 vị trí, gồm: chuyên viên lĩnh vực tài chính; chuyên viên về quản lý kế hoạch, đầu tư, thống kê; chuyên viên về quản lý lĩnh vực đăng ký hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; chuyên viên về quản lý quy hoạch, quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn, kiến trúc; chuyên viên về quản lý lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị; chuyên viên lĩnh vực giao thông; chuyên viên lĩnh vực công thương; chuyên viên về quản lý lĩnh vực nông nghiệp; chuyên viên về quản lý lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm; chuyên viên quản lý lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản; chuyên viên quản lý lĩnh vực môi trường; chuyên viên quản lý lĩnh vực tài nguyên nước

Phòng văn hóa 8 vị trí, gồm: chuyên viên tham mưu về tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; chuyên viên tham mưu về lao động, tiền lương, việc làm, bảo hiểm xã hội, người có công; chuyên viên tham mưu về công tác dân tộc, tôn giáo; chuyên viên lĩnh vực giáo dục và đào tạo; chuyên viên tham mưu về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch; chuyên viên tham mưu về phát thanh truyền hình, báo chí, thông tin cơ sở; chuyên viên tham mưu về nghiên cứu khoa học, phát triển KH-CN; chuyên viên lĩnh vực y tế.

Ngoài ra, trung tâm phục vụ hành chính công 1 vị trí, dân quân tự vệ 1 vị trí.

Như vậy, so với dự thảo trước đây, một số vị trí mới như kế toán trưởng, cán bộ tiếp công dân, cán bộ kiểm tra chuyên ngành được bổ sung để đáp ứng yêu cầu quản lý trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đáng chú ý, dự thảo nêu rõ không bố trí công chức đối với các vị trí hỗ trợ, phục vụ (nhân viên phục vụ, lái xe, bảo vệ).

Đề xuất khung năng lực và yêu cầu đối với công chức cấp xã

Cũng tại dự thảo, Bộ Nội vụ đề xuất mẫu bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm công chức chuyên môn xếp ngạch chuyên viên và tương đương trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước ở cấp xã.

Theo đó, yêu cầu về trình độ gồm: tốt nghiệp đại học trở lên, ngành phù hợp vị trí tuyển dụng; có trình độ quản lý nhà nước theo quy định; không yêu cầu kinh nghiệm công tác.

Về phẩm chất cá nhân, dự thảo nêu rõ: công chức phải trung thành, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước; có tinh thần trách nhiệm, khả năng phối hợp, tư duy độc lập, sáng tạo và đoàn kết nội bộ.

Ngoài ra, công chức phải có khả năng xây dựng quy trình nội bộ, đề xuất giải pháp xử lý vấn đề thực tiễn; vận dụng kiến thức chuyên ngành, kỹ năng nghiên cứu; sử dụng thành thạo kỹ năng xây dựng và ban hành văn bản.

Về yêu cầu năng lực được chia 2 nhóm: năng lực chung và năng lực chuyên môn, được xác định theo cấp độ từ 1 đến 5.