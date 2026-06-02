Dự kiến không hạ thấp tiêu chuẩn với tuyển sinh liên thông khối ngành đặc thù

Linh hoạt với khối ngành trọng điểm quốc gia

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo thông tư quy định về liên thông giữa các trình độ đào tạo (trung cấp, cao đẳng, đại học). Một nội dung trọng tâm được quy định trong dự thảo là việc thắt chặt các điều kiện quản lý, tuyển sinh và đào tạo đối với các khối ngành đặc thù, trong đó có lĩnh vực sức khỏe, đào tạo giáo viên và pháp luật.

Bộ GD-ĐT muốn đặt ra yêu cầu không hạ thấp tiêu chuẩn đầu vào hệ liên thông với các ngành đặc thù, đặc biệt với khối ngành sức khỏe ẢNH: PHENIKAA

Về nguyên tắc chung, dự thảo thông tư cho phép cơ sở giáo dục (sau đây gọi là các trường) được quyết định phương thức tuyển sinh liên thông nhưng phải công khai, minh bạch. Việc tuyển sinh liên thông phải bảo đảm đánh giá được khả năng đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

Để thu hút nhân lực cho các ngành trọng điểm quốc gia, dự thảo cho phép sự linh hoạt đặc thù đối với các ngành, lĩnh vực STEM, kỹ thuật, công nghệ và ngành trọng điểm quốc gia.

Theo đó, các trường được sử dụng chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, chứng chỉ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp hoặc kết quả đánh giá năng lực làm căn cứ xét tuyển, công nhận kết quả học tập hoặc xác định học phần bổ sung.

Khác với sự linh hoạt dành cho các khối ngành kỹ thuật hay kinh tế, dự thảo lại đặt ra những rào cản rất rõ ràng từ khâu đầu vào đối với các nhóm ngành có tác động trực tiếp đến an sinh xã hội. Cụ thể, khoản 3 điều 6 quy định: "Đối với chương trình đào tạo giáo viên, chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe có yêu cầu cấp giấy phép hành nghề, lĩnh vực pháp luật và các ngành đào tạo đặc thù khác, việc tuyển sinh liên thông phải đáp ứng các điều kiện, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào và yêu cầu chuyên môn theo quy định của pháp luật có liên quan".

Tại khoản 3 điều 7 dự thảo cũng yêu cầu: "Đối với các ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe, pháp luật, quốc phòng, an ninh và ngành đào tạo có điều kiện khác, việc tổ chức đào tạo liên thông phải bảo đảm chuẩn năng lực nghề nghiệp, yêu cầu thực hành, thực tập, điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề theo quy định của pháp luật có liên quan".

Đặt "trần" khắt khe trong việc công nhận và chuyển đổi tín chỉ

Dự thảo cũng đưa ra những quy định nhằm ngăn chặn việc dễ dãi trong công nhận kết quả học tập cũ ở hệ liên thông. Chẳng hạn, dự thảo đã thiết lập mức trần khống chế khối lượng học tập được chuyển đổi, miễn trừ: không vượt quá 50% khối lượng học tập tối thiểu của chương trình đối với trường hợp cùng nhóm ngành, nghề đào tạo; 35% đối với trường hợp khác nhóm ngành, nghề đào tạo và 25% đối với trường hợp khác lĩnh vực đào tạo .

Dự thảo cũng quán triệt nguyên tắc cơ sở giáo dục không được tổ chức chương trình đào tạo riêng làm thay đổi chuẩn đầu ra hoặc điều kiện tốt nghiệp đối với người học liên thông .

Đặc biệt, đối với các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề, đào tạo giáo viên, pháp luật, quốc phòng, an ninh, cơ sở giáo dục phải xác định giới hạn công nhận kết quả học tập sao cho phù hợp với yêu cầu chuyên môn nhưng tuyệt đối không được vượt quá mức quy định trần nêu trên .

Với đặc thù của ngành y tế và sư phạm, dự thảo nhấn mạnh yếu tố thực hành. Quá trình tổ chức đào tạo liên thông các ngành này phải bảo đảm chuẩn năng lực nghề nghiệp, yêu cầu thực hành, thực tập, cũng như các điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề theo quy định pháp luật chuyên ngành .

Dự thảo thông tư trao quyền tự chủ cho các cơ sở GD-ĐT nhưng đi kèm với giám sát và trách nhiệm giải trình, yêu cầu mọi dữ liệu về công nhận kết quả học tập, chuyển đổi tín chỉ và học phần được miễn trừ phải được lưu trữ, cập nhật và sẵn sàng phục vụ thanh tra, kiểm định, kết nối với cơ sở dữ liệu giáo dục quốc gia . Các trường phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và hợp pháp của việc công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ này .

Xem đầy đủ dự thảo ở đây.