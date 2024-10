Dự kiến số thu thuế thu nhập cá nhân thêm gần 11.000 tỉ đồng vào năm sau

Theo dự kiến thu NSNN giai đoạn 3 năm 2025 - 2027, thuế thu nhập cá nhân năm 2025 là 180.397 tỉ đồng, cao hơn năm 2024 là 10.891 tỉ đồng (dự kiến số thu năm 2024 là 169.506 tỉ đồng), tăng gần 6,5%. Năm 2026 tăng lên 195.019 tỉ đồng và năm 2027 lên 210.591 tỉ đồng. Số thuế thu nhập cá nhân chiếm tỷ trọng từ 10 - 11% trong tổng thu nội địa các năm. Dự toán thu ngân sách nội địa năm 2025 đạt 1,668 triệu tỉ đồng, năm 2026 đạt 1,652 triệu tỉ đồng, năm 2027 đạt 1,725 triệu tỉ đồng.

Số thu thuế thu nhập cá nhân dự kiến tăng qua các năm ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 Chính phủ trình Quốc hội do Bộ Tài chính biên soạn và phát hành, tình hình kinh tế trong và ngoài nước năm 2025 vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trong nước, kinh tế được dự báo duy trì xu hướng tích cực các tháng cuối năm 2024. Nhiều tổ chức quốc tế lớn có nhận định tích cực về triển vọng tăng trưởng của Việt Nam năm 2025. Tuy nhiên, vẫn còn thách thức từ nội tại nền kinh tế, các vấn đề về năng lực, hiệu quả, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; các vấn đề an ninh phi truyền thống...

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện NSNN năm 2024 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 (dự kiến tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 6,5 - 7,0%; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,5%; tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu khoảng 6% so với năm 2024), dự toán NSNN năm 2025 là 1,966 triệu tỉ đồng, tăng 15,6% so với dự toán năm 2024 và tăng 5% so với ước thực hiện năm 2024, đạt tỷ lệ huy động vào NSNN khoảng 16%GDP, trong đó từ thuế, phí khoảng 12,8% GDP.