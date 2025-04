Dự kiến tên các xã, phường mới của Huế sau khi sắp xếp

Ngày 18.4, UBND TP.Huế công bố đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp cơ sở gồm nhiều nội dung quan trọng, liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.



Theo đề án, TP.Huế sẽ sắp xếp 133 đơn vị hành chính cấp xã hiện có để tổ chức lại thành 40 đơn vị hành chính cấp xã.

Việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị cấp xã cũng đảm bảo các tiêu chí về lịch sử, truyền thống, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng; vị trí địa lý, điều kiện địa lý - tự nhiên, liên kết tiểu vùng, vùng; quy mô, trình độ phát triển kinh tế; quốc phòng, an ninh; hạ tầng giao thông, công nghệ thông tin...

TP.Huế dự kiến sẽ sắp xếp 133 đơn vị hành chính cấp xã hiện có để tổ chức lại thành 40 đơn vị hành chính cấp xã ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo đề án, sau khi sắp xếp thì tên gọi của xã, phường mới dễ đọc, dễ nhớ, ngắn gọn, bảo đảm tính hệ thống, khoa học, phù hợp với các yếu tố lịch sử, truyền thống, văn hóa của địa phương và được nhân dân địa phương đồng tình ủng hộ.

Tên dự kiến của một số xã, phường

Ở cửa ngõ phía bắc, khu vực TX.Phong Điền sẽ sắp xếp 12 xã, phường để thành lập 5 đơn vị hành chính cấp xã. Trong đó nhập thêm 2 xã Quảng Công, Quảng Ngạn (thuộc H.Quảng Điền).

Cụ thể, nhập P.Phong Thu và 2 xã Phong Mỹ, Phong Xuân để thành 1 phường mới, tên gọi dự kiến là P.Phong Điền.

Nhập P.Phong An, P.Phong Hiền và xã Phong Sơn thành 1 phường mới, dự kiến tên gọi là P.Phong Thái.

Nhập P.Phong Hòa và 2 xã Phong Bình, Phong Chương để thành 1 phường mới, dự kiến tên là P.Phong Dinh.

Nhập P.Phong Phú và xã Phong Thạnh để thành phường mới, dự kiến tên gọi P.Phong Phú.

Nhập P.Phong Hải và 2 xã Quảng Công, Quảng Ngạn (thuộc H.Quảng Điền) để thành phường mới, dự kiến tên gọi là P.Phong Quảng.

Khu vực H.Quảng Điền sẽ sắp xếp 11 đơn vị hành chính cấp xã để tổ chức lại thành 2 đơn vị. Trong đó, xã Quảng Thành dự kiến nhập với P.Hương Phong (Q.Thuận Hóa); chuyển 2 xã Quảng Công, Quảng Ngạn nhập với P.Phong Hải (TX.Phong Điền).

Còn lại, nhập xã Quảng Thái, xã Quảng Lợi, xã Quảng Vinh, xã Quảng Phú để thành 1 xã mới, dự kiến tên gọi là xã Đan Điền. Nhập 4 xã Quảng Phước, Quảng An, Quảng Thọ và TT.Sịa để thành 1 xã mới, dự kiến tên gọi là xã Quảng Điền.

Tại khu vực TX.Hương Trà sẽ sắp xếp 9 đơn vị hành chính cấp xã hiện có thành 3 đơn vị.

Cụ thể, sẽ nhập 3 phường Tứ Hạ, Hương Văn, Hương Vân thành 1 phường mới, dự kiến tên gọi là P.Hương Trà.

Nhập P.Hương Xuân, P.Hương Chữ và xã Hương Toàn để thành 1 phường mới, dự kiến tên là P.Kim Trà.

Nhập các xã Hương Bình, Bình Tiến, Bình Thành thành 1 xã mới, dự kiến tên gọi là xã Bình Điền.

Việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị cấp xã ở Huế đảm bảo các tiêu chí về lịch sử, truyền thống, văn hóa, vị trí địa lý... ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Khu vực Q.Phú Xuân, sắp xếp 12 phường để thành lập 3 phường mới.

Cụ thể, nhập 3 phường Long Hồ, Hương Long, Kim Long để thành 1 phường mới, dự kiến tên gọi là P.Kim Long.

Nhập 3 phường Hương An, An Hòa, Hương Sơ để thành phường mới, dự kiến tên gọi là P.Hương An.

Nhập 6 phường gồm Gia Hội, Phú Hậu, Tây Lộc, Thuận Lộc, Thuận Hòa, Đông Ba để thành phường mới, dự kiến tên gọi là P.Phú Xuân.

Khu vực Q.Thuận Hóa cũng sắp xếp 19 phường hiện có và gộp thêm P.Hương Vinh (thuộc Q.Phú Xuân), xã Quảng Thành (H.Quảng Điền), xã Phú Mỹ, xã Phú An, xã Phú Thuận, xã Phú Hải (H.Phú Vang) để thành 8 đơn vị.

Cụ thể, nhập P.Thuận An và các xã Phú Hải, Phú Thuận (H.Phú Vang) để thành phường mới, tên gọi dự kiến là P.Thuận An.

Nhập P.Hương Phong (thuộc Q.Thuận Hóa), P.Hương Vinh (Q.Phú Xuân) và xã Quảng Thành (H.Quảng Điền) để thành 1 phường, dự kiến gọi là P.Hóa Châu.

Giữ nguyên hiện trạng và tên gọi P.Dương Nỗ; nhập P.Phú Thượng, xã Phú An, xã Phú Mỹ (H.Phú Vang) thành phường mới, tên gọi dự kiến là P.Mỹ Thượng.

Nhập 3 phường Vỹ Dạ, Thủy Vân, Xuân Phú thành phường mới, tên dự kiến là P.Vỹ Dạ.

Nhập 6 phường gồm Phú Hội, Phú Nhuận, Vĩnh Ninh, Phường Đúc, Phước Vĩnh, Trường An thành 1 phường mới, dự kiến tên là P.Thuận Hóa.

Nhập 3 phường An Tây, An Cựu, An Đông thành phường mới, dự kiến tên P.An Cựu.

Nhập P.Thủy Biều, P.Thủy Xuân, P.Thủy Bằng thành 1 phường mới, tên dự kiến là P.Thủy Xuân.

Khu vực H.Phú Vang sắp xếp từ 10 đơn vị hành chính cấp xã thành 3 xã.

Cụ thể, nhập 4 xã Phú Diên, Vinh Xuân, Vinh An, Vinh Thanh thành xã mới, tên dự kiến là xã Phú Vinh.

Nhập 3 xã Phú Xuân, Phú Lương, Phú Hồ thành xã mới có tên dự kiến là xã Phú Hồ.

Nhập TT.Phú Đa, xã Phú Gia, xã Vinh Hà thành xã mới dự kiến tên gọi là xã Phú Vang.

TX.Hương Thủy sẽ sắp xếp 10 đơn vị hành chính cấp xã thành 3 đơn vị hành chính cấp xã mới.

Cụ thể, nhập xã Thủy Thanh, P.Thủy Dương, P.Thủy Phương thành phường mới, tên gọi dự kiến là P.Thanh Thủy.

Nhập P.Thủy Lương, P.Thủy Châu và xã Thủy Tân thành phường mới, tên dự kiến là P.Hương Thủy.

Nhập P.Phú Bài, xã Thủy Phù, xã Dương Hòa, xã Phú Sơn thành phường mới, tên dự kiến là P.Phú Bài.

Khu vực H.Phú Lộc sắp xếp 27 đơn vị hành chính cấp xã, để thành 8 đơn vị hành chính cấp xã mới.

Khu vực huyện vùng cao A Lưới sẽ sắp xếp 18 đơn vị hành chính cấp xã thành 5 xã ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cụ thể, nhập 4 xã Vinh Hưng, Vinh Mỹ, Giang Hải, Vinh Hiền thành xã mới, dự kiến gọi là xã Vinh Lộc.

Nhập TT.Lộc Sơn, xã Lộc Bổn, xã Xuân Lộc để thành 1 xã mới, tên dự kiến là xã Lộc Sơn.

Nhập xã Lộc An, xã Lộc Hòa, xã Lộc Điền thành một xã, dự kiến tên gọi là xã Lộc An.

Nhập TT.Phú Lộc và các xã Lộc Trì, Lộc Bình thành xã mới, tên gọi dự kiến là xã Phú Lộc.

Nhập TT.Lăng và các xã Lộc Tiến, Lộc Vĩnh, Lộc Thủy thành xã mới, dự kiến có tên là xã Chân Mây - Lăng Cô.

Nhập các xã Thượng Quảng, Thượng Long, Hương Hữu thành xã mới, dự kiến tên gọi là xã Long Quảng.

Nhập các xã Hương Xuân, Thượng Nhật, Hương Sơn thành xã mới, tên dự kiến là xã Nam Đông.

Nhập TT.Khe Tre và các xã Hương Phú, Hương Lộc, Thượng Lộ thành xã mới, tên dự kiến là xã là Khe Tre.

Khu vực H.A Lưới sắp xếp 18 đơn vị hành chính cấp xã thành 5 xã. Trong đó, nhập xã Hương Nguyên và xã Hồng Hạ thành xã mới, tên dự kiến là xã A Lưới 5.

Nhập 4 xã Hồng Thủy, Hồng Vân, Trung Sơn, Hồng Kim để thành xã mới, tên dự kiến là xã A Lưới 1.

Nhập TT.A Lưới, xã Hồng Bắc, xã Quảng Nhâm, xã A Ngo thành xã mới, tên dự kiến là xã A Lưới 2.

Nhập 4 xã Sơn Thủy, Hồng Thượng, Phú Vinh, Hồng Thái để thành xã mới, tên dự kiến là xã A Lưới 3.

Nhập 4 xã Hương Phong, A Roàng, Đông Sơn, Lâm Đớt thành xã mới, tên dự kiến là xã A Lưới 4.