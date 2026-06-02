Du lịch hè tiết kiệm: Cách tối ưu chi phí cho cả gia đình mùa cao điểm

Máy bay của Vietnam Airlines

Theo các chuyên gia du lịch, để có một kỳ nghỉ chất lượng mà không tạo áp lực quá lớn lên ngân sách, các gia đình cần xây dựng kế hoạch từ sớm và áp dụng những giải pháp chi tiêu hợp lý.

Một trong những cách tiết kiệm hiệu quả là lựa chọn lịch trình linh hoạt. Vietnam Airlines cho biết thay vì tập trung vào cuối tuần, du khách có thể cân nhắc khởi hành vào các ngày giữa tuần và chọn các chuyến bay sáng sớm hoặc tối (từ 18 giờ trở đi), hiện tại hãng đang mở bán rẻ hơn từ 20 - 50% so với đi vào các ngày cao điểm, cuối tuần, dịch vụ trên đã bao gồm hành lý, quầy ưu tiên cho nhóm gia đình người già, trẻ nhỏ. Với gia đình đông người, khoản tiết kiệm từ vé máy bay có thể lên đến hàng triệu đồng cho mỗi chuyến đi.

Bên cạnh yếu tố chi phí, việc di chuyển vào thời điểm ít khách còn giúp hạn chế thời gian chờ đợi tại sân bay, đồng thời góp phần giảm tải tại các điểm tham quan, khách sạn và nhà hàng, từ đó mang lại trải nghiệm thuận tiện hơn cho trẻ nhỏ cũng như người lớn tuổi và du khách nói chung.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị du khách nên đặt dịch vụ trước từ một đến hai tháng, đặc biệt trong mùa hè. Việc đặt sớm không chỉ giúp tiếp cận mức giá tốt hơn mà còn tăng cơ hội lựa chọn được giờ bay, khách sạn và điểm lưu trú phù hợp với nhu cầu của gia đình.

Ngoài ra, xu hướng lựa chọn các gói dịch vụ kết hợp giữa vé máy bay và khách sạn đang ngày càng phổ biến. So với việc đặt riêng lẻ từng dịch vụ, các gói combo thường mang lại mức chi phí cạnh tranh hơn, đồng thời giúp đồng bộ lịch trình và hạn chế các phát sinh ngoài kế hoạch.

Trong bối cảnh thanh toán số phát triển mạnh, người tiêu dùng cũng có thêm nhiều công cụ để tối ưu chi phí. Các chương trình hoàn tiền, tích điểm, tích lũy dặm bay hoặc ưu đãi khi thanh toán bằng thẻ và mã QR có thể giúp giảm đáng kể tổng chi phí chuyến đi. Một số gia đình còn lựa chọn hình thức trả góp 0% lãi suất hoặc các giải pháp thanh toán linh hoạt để phân bổ chi tiêu hợp lý hơn.

Du lịch hè không nhất thiết phải là khoản chi lớn nếu được chuẩn bị kỹ lưỡng. Sự chủ động trong việc lựa chọn thời gian, đặt dịch vụ sớm và tận dụng các công cụ tài chính phù hợp sẽ giúp các gia đình có một kỳ nghỉ trọn vẹn mà vẫn đảm bảo cân đối ngân sách.