Du lịch Khánh Hòa tìm động lực cạnh tranh quốc tế

Khu nghỉ dưỡng Champa Island Nha Trang - Resort Hotel & Spa được mệnh danh “ốc đảo xanh” giữa lòng Nha Trang ẢNH: NGỌC THẢO

Ngày 8.10, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị Gặp gỡ doanh nghiệp và nhà đầu tư năm 2026 với chủ đề "Khánh Hòa - kiến tạo và đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển" với hơn 300 doanh nghiệp tham dự.

9 tháng đón 7,1 triệu khách quốc tế

Ông Lê Huyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đánh giá trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Chỉ số GRDP của Khánh Hòa đạt mức tăng trưởng 11,21%, so với cùng kỳ, vượt mục tiêu đề ra. Trong đó, du lịch ước đón hơn 20,4 triệu lượt khách (có hơn 7,1 triệu lượt khách quốc tế). Đây là tín hiệu tích cực cho nền công nghiệp không khói của Khánh Hòa.

Cũng trong hội nghị, ông Phạm Minh Nhựt, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa, đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, hướng đến xây dựng địa phương trở thành trung tâm du lịch quốc tế đẳng cấp.

Đại biểu tham dự hội nghị Gặp gỡ doanh nghiệp và nhà đầu tư năm 2026 ẢNH: KỲ NAM

Theo ông Nhựt, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngành du lịch Khánh Hòa phục hồi và phát triển mạnh mẽ. Hiệp hội Du lịch tỉnh đã đẩy mạnh xúc tiến, mở rộng thị trường, trong đó có hoạt động kết nối đường bay thẳng Cam Ranh - Moscow (Nga), xúc tiến mở đường bay mới gắn kết Phú Quốc, quảng bá tại Hội chợ Du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2026 và Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM (ITE HCMC) 2026.

Những hoạt động này góp phần quảng bá hình ảnh Khánh Hòa là điểm đến an toàn, hấp dẫn và thân thiện. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh du lịch quốc tế ngày càng gay gắt, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, biển đảo và khí hậu vẫn chưa đủ để bảo đảm sức hút lâu dài. Khánh Hòa cần đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ và tạo ra những trải nghiệm khác biệt để thu hút du khách có mức chi tiêu cao.

Yêu cầu đổi mới sản phẩm

Một trong những vấn đề được Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa đề cập là sự sụt giảm của thị trường khách Hàn Quốc.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Huyền phát biểu tại hội nghị ẢNH: KỲ NAM

Theo số liệu được ông Nhựt dẫn từ Cục Thống kê, trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón gần 3 triệu lượt khách Hàn Quốc trong tổng số 17,7 triệu lượt khách quốc tế. Hàn Quốc là thị trường khách quốc tế lớn thứ hai của Việt Nam, sau Trung Quốc. Tuy nhiên, lượng khách Hàn Quốc đến Việt Nam giảm 5% so với cùng kỳ năm trước.

Tại Khánh Hòa, trong 9 tháng đầu năm, địa phương đón 1.702.424 lượt khách Hàn Quốc, giảm 5,63% so với cùng kỳ.

Theo ông Nhựt, những con số này đặt ra yêu cầu phải nhìn nhận lại sức cạnh tranh của điểm đến, từ sản phẩm, chất lượng dịch vụ đến khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách. Trong khi Khánh Hòa đã triển khai nhiều chương trình quảng bá, xúc tiến tại thị trường Hàn Quốc, việc duy trì sức hút và gia tăng lượng khách đòi hỏi những giải pháp đồng bộ hơn.

Nhiều kiến nghị, đề xuất được đưa ra để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch tại hội nghị ẢNH: BÁ DUY

Bên cạnh đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ được xác định là yếu tố cốt lõi để xây dựng thương hiệu du lịch Khánh Hòa. Các doanh nghiệp cần chuẩn hóa quy trình phục vụ theo tiêu chuẩn quốc tế, chú trọng tính chuyên nghiệp và khả năng đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa của khách hàng. Cùng với đó, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, vận hành, phân tích hành vi du khách cần được ưu tiên. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí mà còn tạo ra trải nghiệm thuận tiện, liền mạch hơn cho du khách…

Đặc biệt, phát triển du lịch phải gắn với bảo vệ môi trường và gìn giữ tài nguyên thiên nhiên. Hiện, nhiều doanh nghiệp du lịch ở Nha Trang đã hạn chế dùng đồ nhựa một lần; xây dựng các mô hình du lịch thân thiện với môi trường, phát huy giá trị văn hóa bản địa vào hoạt động du lịch.

Ông Vũ Trọng Thức, đại diện khu nghỉ dưỡng Champa Island Nha Trang - Resort Hotel & Spa - cho biết suốt nhiều năm qua, khu du lịch đã tích cực tham gia vào xu hướng xanh hóa. Hiện nay, khu du lịch này đã đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời qua đó tiết kiệm được 50% lượng điện tiêu thụ vào ban ngày. Các vật liệu đưa vào xây dựng là vật liệu cọ, dừa, tre thân thiện môi trường…

Khánh Hòa hướng đến khai thác hiệu quả lợi thế sẵn có, tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế ẢNH: BÁ DUY

Để các giải pháp trên được triển khai hiệu quả, Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nâng cấp cơ sở hạ tầng và tăng cường xúc tiến, quảng bá điểm đến ở quy mô quốc gia, quốc tế. Tỉnh cũng cần có giải pháp thu hút thêm các chuyến bay thuê chuyến (charter) và đường bay thẳng từ những thị trường trọng điểm.

Ông Nhựt khẳng định Hiệp hội Du lịch tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tập hợp các doanh nghiệp lữ hành, hướng dẫn viên và đơn vị thành viên, phối hợp với chính quyền địa phương nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Theo Hiệp hội Du lịch tỉnh, sự đồng hành giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp là điều kiện quan trọng để Khánh Hòa khai thác hiệu quả lợi thế sẵn có, tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế và phát triển du lịch theo hướng chất lượng, chuyên nghiệp, xanh và bền vững.