Du lịch Khánh Hòa: Tổng lực bứt phá, khẳng định vị thế điểm đến toàn cầu

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc quan trọng của tỉnh Khánh Hòa khi hệ thống chính trị vừa hoàn tất sắp xếp bộ máy, vừa quyết liệt triển khai các chính sách mới nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh đó, ngành du lịch "xứ Trầm Hương" không chỉ dừng lại ở việc phục hồi mà đang hướng tới mục tiêu trở thành đô thị du lịch biển đẳng cấp quốc tế.

Giới thiệu tiềm năng du khách Khánh Hòa cho du khách quốc tế ẢNH: T.N

Những "cái bắt tay" xuyên biên giới

Năm 2025, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện hàng loạt chuyến xúc tiến du lịch tại các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và mở rộng sang các thị trường cao cấp như Thụy Sĩ, Italia để thu hút du khách đến Khánh Hòa. Đặc biệt, việc trực tiếp làm việc với các định chế lớn như Tổng lãnh sự Belarus, Thống đốc tỉnh Vladimir (Nga) hay các chuyên gia từ Diễn đàn toàn cầu Boston (Hoa Kỳ) đã mang lại kết quả thực chất. Minh chứng rõ nhất là việc khai trương 6 đường bay quốc tế mới từ châu Âu và Nga, đưa dòng khách có mức chi tiêu cao quay trở lại vịnh biển Nha Trang.

Xúc tiến du lịch Khánh Hòa tại Úc ẢNH: T.N

Bên cạnh đó, Khánh Hòa tổ chức chuỗi sự kiện quy mô lớn như hội thảo "Khánh Hòa - hiện thực hóa tầm nhìn thành phố trực thuộc Trung ương" hay các hội nghị kết nối nhà đầu tư đã tạo nên một diễn đàn kinh tế sôi động. Đây không chỉ là nơi quảng bá hình ảnh mà còn là nơi các chuyên gia, nhà đầu tư cùng ngồi lại để hiến kế, khơi thông nguồn lực cho "kỷ nguyên mới" của du lịch tỉnh Khánh Hòa.

Chính quyền đồng hành, doanh nghiệp làm động lực

Sức hấp dẫn của một điểm đến không chỉ nằm ở những bãi biển xanh ngắt hay khách sạn sang trọng, mà còn ở "lòng tin" của nhà đầu tư. Với phương châm "Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp", Khánh Hòa đã thực hiện những bước đi quyết liệt, như: phê duyệt chủ trương đầu tư cho 3 siêu dự án du lịch với tổng vốn lên đến 2.093 tỉ đồng; tập trung nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI), tạo ra hệ sinh thái kinh doanh minh bạch; hợp tác với Klook Việt Nam và chuẩn hóa cổng thông tin www.nhatrang-travel.com bằng đa ngôn ngữ đã giúp du lịch Khánh Hòa chạm đến thế hệ Gen Z và khách du lịch tự túc toàn cầu.

Giới thiệu du lịch Khánh Hòa tại các nước châu Âu ẢNH: T.N

Bên cạnh đó, tỉnh Khánh Hòa đã chú trọng phát triển du lịch cộng đồng và các sản phẩm đặc thù. Việc kết nối du lịch với chương trình OCOP (mỗi xã một sản phẩm) đã tạo ra một lực đẩy mới. Đã có hơn 380 lượt doanh nghiệp đưa các sản phẩm đặc sản vùng miền tham gia các hội chợ lớn như VietnamExpo 2025, tạo nên sức hút riêng biệt cho du khách muốn trải nghiệm văn hóa địa phương. Đồng thời, việc "lên sàn" thương mại điện tử với 780 sản phẩm đã giúp đặc sản Khánh Hòa hiện diện trong giỏ hàng của du khách toàn cầu.

Khai trương đường bay Singapore - Khánh Hòa ẢNH: T.N

Định vị đô thị du lịch đẳng cấp quốc tế

Tiếp nối những kết quả đạt dược, kế hoạch cho năm 2026 của tỉnh Khánh Hòa được xác định là năm nâng chất lượng và đầu tư chiều sâu cho ngành du lịch. Theo định hướng mới, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư theo hướng chủ động tìm kiếm các tập đoàn lớn có năng lực tài chính và công nghệ, trọng tâm sẽ hướng đến các thị trường Ấn Độ, Hàn Quốc và Nga. Ngoài ra, tỉnh Khánh Hòa tăng cường tổ chức các đoàn Famtrip cho doanh nghiệp lữ hành nước ngoài trực tiếp đến khảo sát, "mục sở thị" các tour du lịch mới từ rừng xuống biển…

Nhiều chương trình, lễ hội đặc sắc được tỉnh Khánh Hòa tổ chức trong thời gian qua ẢNH: T.N

Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên cho biết, sau sáp nhập, tỉnh Khánh Hòa mới sở hữu gần 200 đảo, 4 vịnh: Vân Phong - Nha Trang - Cam Ranh - Vĩnh Hy, 4 di sản UNESCO và Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xác định mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng Khánh Hòa thành điểm đến hàng đầu Đông Nam Á.

Với không gian phát triển được mở rộng sau sáp nhập, hệ thống tài nguyên biển - đảo vào loại đặc sắc bậc nhất khu vực, cùng quyết tâm chính trị rõ ràng trong việc tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, du lịch Khánh Hòa đang đứng trước cơ hội bứt phá mang tính bước ngoặt, khẳng định vị thế vai trò "đầu tàu" du lịch của miền Trung - Tây nguyên, hướng đến trở thành trung tâm du lịch biển đẳng cấp quốc tế.