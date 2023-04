Du lịch sinh thái hồ Trị An, nên hay không?

Như Thanh Niên đưa tin, sáng 19.4, UBND xã Mã Đà, H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai) phối hợp cưỡng chế các công trình du lịch sinh thái tự phát xây dựng trái phép ven hồ Trị An. Đến ngày 21.4, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức cuộc họp với sở ngành liên quan cùng UBND H.Vĩnh Cửu và Công ty thủy điện Trị An nghe báo cáo về Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng của Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai cũng như tình hình xử lý các điểm du lịch tự phát.

Phá dỡ các công trình kiên cố xây dựng trái phép khu vực lòng hồ Trị An sáng 19.4

Lê Lâm

Hồ Trị An rộng 323 km2, hình thành từ công trình thủy điện Trị An thuộc địa phận 4 huyện của Đồng Nai gồm: Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Thống Nhất và Định Quán, cách TP.HCM khoảng 70 km. Trên hồ có 76 đảo lớn nhỏ. Do có phong cảnh đẹp nên hồ Trị An được nhiều người dân tìm đến vui chơi, cắm trại, câu cá dịp cuối tuần hoặc lễ, tết. Đặc biệt khu vực hạ hồ, nơi đặt nhà máy thủy điện Trị An (thuộc H.Vĩnh Cửu) đến mùa khô nước rút, để lại những bãi tắm tuyệt đẹp, đất sỏi nhỏ, êm mịn, sạch, ráo.

Trên thực tế, nhu cầu phát triển du lịch bền vững hồ Trị An là có thật và một đề án đã được xây dựng nhiều năm nay, dự kiến trình UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt trong thời gian tới.

Nhiều lo lắng

Bày tỏ sự lo lắng về việc triển khai một dự án du lịch ở khu vực hồ Trị An, bạn đọc (BĐ) Andy Quách cho rằng: "Cần cân nhắc mục tiêu dân sinh lâu dài chứ không thể vì lợi ích trước mắt. Hồ Trị An cung cấp nước ngọt cho cả chục triệu dân các tỉnh thành xung quanh đó, Đồng Nai hết chỗ làm du lịch rồi sao?". Cùng quan điểm này, BĐ Thanhlongho nêu ý kiến: "Phát triển kinh tế du lịch thì cũng cần nhưng có thể tìm ở chỗ khác, còn môi trường mất đi thì khó tìm lại được. Chủ yếu cần phải bảo vệ môi trường, mà hồ Trị An là hồ đặc biệt quan trọng cấp quốc gia, cung cấp nước không chỉ cho Đồng Nai mà còn cho 70% khu vực Đông Nam bộ nên phải thật thận trọng khi quyết định đầu tư phát triển du lịch".

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến BĐ nhận xét việc dung hòa giữa nhu cầu người dân tận hưởng du lịch sinh thái ở hồ Trị An và mục tiêu quản lý của chính quyền địa phương "mới là chìa khóa, chứ không thể không quản lý được thì cấm". BĐ Jean Khanh bày tỏ: "Thay vì cấm, sao chúng ta không thử tuyên truyền giữ vệ sinh môi trường, tạo điều kiện cho người dân sinh hoạt vui chơi văn minh? Chúng ta thiếu thốn rất nhiều sân chơi cho các gia đình còn mô hình du lịch sinh thái khu vực hồ Trị An lại tỏ ra phù hợp".

Tạo cơ chế, hướng dẫn người dân

BĐ Minh Nghĩa lưu ý cái khó của du lịch sinh thái hồ Trị An cũng là cái khó chung của nhiều địa phương trên cả nước, khi "vướng luật". Vì đã là "du lịch sinh thái" thì thường được xây dựng trên đất nông nghiệp, đất sản xuất, đất rừng được giao khoán… Vì vậy, BĐ Minh Nghĩa nêu ý kiến: "Cá nhân tôi hoan nghênh hướng xử lý của chính quyền địa phương, tức là vừa kiên quyết cưỡng chế những công trình xây dựng tự phát, trái phép, nhưng đồng thời kiến nghị cơ quan quản lý có hướng dẫn làm sao để người dân có thể vừa sản xuất nông nghiệp vừa phát triển du lịch sinh thái".

Đề cập đến vấn đề này, BĐ Thuận An nhận xét ở một góc độ nhất định, với các hộ dân được giao khoán đất rừng thì "làm thêm du lịch sinh thái cũng là một cách sản xuất, bảo vệ rừng". BĐ Thuận An đề xuất giải pháp: "Để được xem xét mở điểm du lịch sinh thái thì trước hết phải là người trực tiếp nhận đất giao khoán rừng hoặc đã được cấp quyền sử dụng đất; bên cạnh đó phải có giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, PCCC và đảm bảo an ninh trật tự, môi trường".

Ông Võ Văn Phi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nhận định nhu cầu du lịch của người dân là có thật và H.Vĩnh Cửu lại có thế mạnh về phát triển du lịch sinh thái. "Cái chính là bây giờ chính quyền phải tạo cơ chế và hướng dẫn cho người dân, nhà đầu tư thực hiện cho đúng", ông Phi kết luận.