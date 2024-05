Du lịch 'trốn nóng' lên ngôi

Khách quốc tế đến VN vượt mốc 6,2 triệu lượt

Theo thông tin từ Cục Du lịch, trong tháng 4, lượng khách quốc tế đến nước ta đạt gần 1,6 triệu lượt, tăng 58,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 4 tháng đầu năm, VN đón 6,2 triệu lượt khách quốc tế. Con số này tăng 68,3% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 3,9% so với thời điểm trước dịch Covid-19. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 237.300 tỉ đồng, tăng 15,3%; doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 19.400 tỉ đồng, tăng 49,3% so với cùng kỳ năm 2023. Lãnh đạo Cục Du lịch nhận định khu vực châu Á và châu Âu là động lực chính cho tăng trưởng khách quốc tế 4 tháng đầu năm. Trong đó, khách từ châu Á tăng 77,2%, châu Âu tăng 63,8%.