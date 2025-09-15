Du lịch Việt Nam tăng trưởng mạnh nhất châu Á

Theo Tổ chức Du lịch Liên Hiệp Quốc (UN Tourism), giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay đã có gần 690 triệu lượt khách đã đi du lịch quốc tế, tăng khoảng 33 triệu lượt so với năm ngoái.

Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng trưởng du lịch dẫn đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương nửa đầu năm 2025 ẢNH: NHẬT THỊNH

Hầu hết các khu vực đều ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Trong đó, châu Phi tăng trưởng 12%, bao gồm Bắc Phi (+14%) và Hạ Sahara (+11%) đều đạt mức tăng trưởng hai con số. Châu Âu đón gần 340 triệu khách, tăng 4% so với 2024 và cao hơn 7% so với 2019. Khu vực Trung - Đông Âu tăng mạnh (+9%) nhưng vẫn thấp hơn 11% so với trước dịch. Châu Mỹ tăng 3%, trong đó Nam Mỹ nổi bật với mức tăng trưởng 14%, còn Bắc Mỹ và Caribe gần như không thay đổi.

Đáng chú ý, khu vực châu Á - Thái Bình Dương dù tăng trưởng 11% nhưng vẫn chỉ phục hồi ở mức 92% so với trước dịch Covid-19. Khu vực Đông Bắc Á dẫn đầu với mức tăng 20%, nhưng vẫn ở mức phục hồi vẫn thấp hơn 8% so với năm 2019.

Trong bối cảnh đó, UN Tourism cho biết Nhật Bản và Việt Nam là hai điểm đến đạt kết quả tốt nhất với mức tăng trưởng ấn tượng (+21%). Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm đạt gần 10,7 triệu lượt, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2024 và cao hơn 25,7% so với cùng kỳ năm 2019 thời điểm trước dịch.

Bên cạnh lượng khách, số liệu thống kê hàng tháng từ UN Tourism cũng cho thấy nhiều điểm đến đạt mức tăng trưởng ấn tượng về doanh thu từ du lịch quốc tế, nổi bật là: Nhật Bản (+18%), Anh (+13%), Pháp (+9%), Tây Ban Nha (+8%) và Thổ Nhĩ Kỳ (+8%).

Các thị trường lớn có mức chi tiêu du lịch ra nước ngoài tăng mạnh gồm Trung Quốc (+16%), Tây Ban Nha (+16%), Anh (+15%), Singapore (+10%) và Hàn Quốc (+8%). Trước đó, trong năm 2024, doanh thu từ du lịch quốc tế trên toàn cầu đạt mức kỷ lục 1.734 tỉ USD, cao hơn 14% so với thời điểm trước dịch.

Chỉ số Niềm tin của Hội đồng chuyên gia UN Tourism chỉ ra rằng, mức cải thiện cho giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 12 đạt 120 điểm (trên thang điểm 200), tăng nhẹ so với mức 114 điểm cho giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 8. Khoảng 50% chuyên gia dự báo triển vọng của quý cuối cùng trong năm sẽ tốt hơn, 33% cho rằng sẽ duy trì tương tự năm 2024, trong khi 16% lo ngại tình hình sẽ xấu đi.

Dù còn nhiều bất định, nhu cầu du lịch toàn cầu được kỳ vọng vẫn duy trì ổn định đến cuối năm. UN Tourism vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng du lịch toàn cầu từ 3 - 5% trong năm 2025.