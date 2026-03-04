Du lịch xáo trộn vì chiến sự Trung Đông: Lan rộng tới các tuyến châu Âu

Vé máy bay khan hiếm, giá cao chưa từng có

Các chuyến bay từ VN đi châu Âu hiện ghi nhận tình trạng "rất căng thẳng". Nguyên nhân không chỉ do mùa cao điểm sau tết - thời điểm hành khách đi nghỉ trở lại châu Âu - mà còn tăng đột biến do các hãng hàng không Trung Đông hiện đã tạm dừng nhiều chuyến bay. Hành khách đã mua vé trên hành trình bị ảnh hưởng đang có xu hướng chuyển sang đi qua châu Âu trên các chuyến bay của những hãng còn khai thác. Nhu cầu tăng đột biến khiến giá vé máy bay cũng tăng cao chưa từng có.

Vé máy bay đi châu Âu đang khan hiếm, giá tăng vọt do ảnh hưởng từ tình hình Trung Đông Ảnh: VNA

Theo khảo sát của Thanh Niên, trên đường bay từ TP.HCM đi Paris (Pháp) ngày 5.3 chỉ có 4 chuyến còn chỗ gồm 2 chuyến của Vietnam Airlines, 1 chuyến của China Southern Airlines và 1 chuyến của Air China. Đáng chú ý, chỉ còn duy nhất chuyến bay thẳng của Vietnam Airlines khởi hành lúc 23 giờ 25 là còn hạng phổ thông, giá vé gần 33 triệu đồng/chiều. Ba chuyến bay còn lại cùng ngày đều phải quá cảnh và chỉ còn vé hạng thương gia giá hơn 120 triệu đồng/chiều. Trong đó, nếu hành khách bay Vietnam Airlines quá cảnh tại Trung Quốc sẽ phải chi tới hơn 122 triệu đồng cho 1 chiều bay tới Pháp; bay China Southern Airlines và bay của Air China cũng quá cảnh tại Trung Quốc, giá lần lượt hơn 131 triệu đồng/chiều và 132 triệu đồng/chiều. Đây là mức giá vé từ VN đi Pháp cao chưa từng có.

Anh H.P (TP.HCM) có chuyến công tác không thể vắng mặt tại Áo nên sau khi hãng hàng không Emirates thông báo hủy chuyến vì sân bay Dubai đóng cửa, anh phải "mở chiến dịch" săn lùng vé đi châu Âu tránh bay qua không phận Trung Đông. Thời điểm lên tìm vé cho chuyến bay vừa khởi hành ngày 2.3, anh H.P "choáng váng" khi chỉ còn China Airlines và Vietnam Airlines khai thác chuyến bay tới Vienna và cũng chỉ còn đúng 2 vé hạng thương gia giá hơn 5.000 USD/chiều (tương đương hơn 130 triệu đồng).

Đại diện Vietnam Airlines giải thích các đường bay qua Trung Đông hiện tại đang phải "né" vùng chiến sự, đi qua Pakistan và Afganistan. Tuy nhiên, cường độ các chuyến bay tại khu vực này tăng cao do các hãng đều đồng loạt điều chỉnh đường bay nên Vietnam Airlines đã yêu cầu bổ sung thêm nhiên liệu trên các chuyến bay hiện tại, mỗi chuyến dự phòng thêm 2,5 - 3 tấn dầu nhiên liệu.

Hãng cũng đồng thời phải chuẩn bị phương án chuyển hướng đường bay tới Trung Quốc và Nga hoặc Bắc Phi, làm tăng thêm 6 - 9 tấn nhiên liệu trên mỗi chuyến bay. Chưa kể mỗi chuyến bay qua Trung Quốc phải tốn thêm phí bay qua không phận và kéo dài thời gian mỗi chuyến 60 - 90 phút.

Các hãng hàng không trên thế giới đang trải qua cú sốc vận hành nghiêm trọng khi phải xây dựng lại kế hoạch bay quanh không phận bị đóng, bay vòng qua Iran hoặc Iraq làm tăng thời gian và tiêu hao nhiên liệu. Nếu việc đóng cửa kéo dài đến hết tuần, các hãng có thể phải cắt giảm thêm nhiều chuyến bay, giá vé tăng cao và kéo theo hàng loạt hệ lụy như gián đoạn bảo dưỡng máy bay, ảnh hưởng thời gian làm việc hợp lệ của phi hành đoàn… Báo Bernama (Malaysia) dẫn lời một chuyên gia kinh tế ước tính tổng chi phí ngắn hạn sẽ vượt 1 tỉ USD nếu tình trạng đóng cửa các chuyến bay tiếp tục kéo dài. Cuối cùng, hành khách sẽ là đối tượng phải gánh chịu chi phí phát sinh.

Chiến sự tại Trung Đông đang lan rộng, tác động cả tới du lịch khu vực châu Âu Ảnh: Lê Nam

Du lịch cũng phải "né" tour châu Âu

Đường bay tới châu Âu xáo trộn khiến ngành du lịch cũng lập tức phải tính chuyện điều hướng.

Ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc Du lịch Việt, cho biết: Nhiều hãng bay quá cảnh qua khu vực vùng Vịnh được các doanh nghiệp (DN) lữ hành VN ưa chuộng do giá tốt, thời gian bay hợp lý và chính sách dành cho đoàn thuận lợi. Tuy nhiên, nếu tình hình kéo dài, DN buộc phải tính toán lại cả lịch trình lẫn chi phí. "Hiện chúng tôi đang xây dựng 2 kịch bản. Kịch bản thứ nhất là tình hình sớm ổn định, các hãng hàng không khôi phục khai thác bình thường. Khi đó, thị trường sẽ phục hồi nhanh vì hàng không luôn là yếu tố cần được ổn định đầu tiên. Ở kịch bản thứ hai, nếu biến động kéo dài sẽ phải điều chỉnh giờ bay, thay đổi lộ trình và bổ sung thêm khoản dự phòng chi phí. Khi giá nhiên liệu tăng, chi phí vận hành hàng không chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, kéo theo giá tour tăng và giảm tính cạnh tranh của thị trường VN", ông Vũ nói.

Đáng chú ý, tác động không chỉ dừng lại ở các tour outbound mà còn ảnh hưởng ngược lại thị trường khách quốc tế đến VN. Theo đại diện Du lịch Việt, khi giá xăng dầu biến động mạnh, giá vận chuyển trong nước cũng mất ổn định.

"Trước đây chúng tôi có thể ký giá xe cho 6 tháng hoặc một năm để xây dựng sản phẩm gửi cho đối tác nước ngoài. Khi giá nhiên liệu tăng đột biến, nhà xe không còn cam kết giá dài hạn mà báo giá theo từng thời điểm. Điều này khiến DN rất khó xây dựng bảng giá ổn định để chào bán cho khách quốc tế. Việc thiếu ổn định về chi phí vận chuyển có thể kéo theo điều chỉnh giá khách sạn, nhà hàng và các dịch vụ liên quan, bởi toàn bộ chuỗi cung ứng đều phụ thuộc vào vận tải", ông Phạm Anh Vũ chia sẻ.

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông Công ty Lữ hành Vietluxtour, cũng nhìn nhận khi các chuyến bay quốc tế buộc phải bay vòng hoặc điều chỉnh hành lang bay để đảm bảo an toàn sẽ dẫn đến thời gian bay kéo dài, chi phí khai thác tăng và nguy cơ thiếu chỗ trong ngắn hạn. Trong vài ngày đến vài tuần đầu khi các hãng tái lập lịch bay, biến động thường mạnh nhất. Giá vé một số chặng có thể tăng, đặc biệt với nhóm vé sát ngày hoặc các đường bay phụ thuộc nhiều vào trung chuyển.

Ở trung hạn, nếu tình hình dần ổn định, thị trường có thể cân bằng trở lại, song lịch bay và giá vé vẫn phụ thuộc vào điều hành không phận và tối ưu mạng bay của từng hãng. Do đó, Vietluxtour khuyến nghị khách đi châu Âu nên đặt sớm hơn so với thói quen, ưu tiên hành trình có phương án trung chuyển linh hoạt thay vì chỉ có một lựa chọn nối chuyến.

Đồng thời, DN tăng cường khai thác các đường bay thẳng của Vietnam Airlines đến Pháp, Đức, Anh, hoặc chuyển hướng trung chuyển qua Đông Nam Á, Đông Bắc Á như Đài Loan để phân tán rủi ro. Đáng chú ý, Vietluxtour ghi nhận xu hướng dịch chuyển khá nhanh sang các thị trường Đông Bắc Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan. Đây là các điểm đến không bị ảnh hưởng bởi không phận Trung Đông, thời gian bay ngắn và chi phí đang ở mức cạnh tranh nhờ lợi thế tỷ giá.

"Khách hàng vẫn có nhu cầu du lịch. Khi một khu vực phát sinh rủi ro, nhu cầu sẽ chuyển sang thị trường thay thế. Chúng tôi đã bổ sung thêm chỗ cho các tuyến Đông Bắc Á để đáp ứng sức mua tăng", đại diện Vietluxtour thông tin thêm.