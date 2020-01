7 quán cà phê cho người Sài Gòn ngồi chơi dịp Tết năm mới 2020

Năm 2019, Cà phê Là Việt đã được xếp hạng vị trí thứ 6 trong số 50 quán cà phê ngon nhất Đông Nam Á (theo Big7travel- The Best Coffee Shops In Asia 2019). Cà phê bán tại Là Việt xuất xứ từ Đà Lạt , được trồng và chọn lọc theo tiêu chuẩn cà phê của làn sóng thứ ba (sản xuất cà phê chất lượng cao và coi cà phê như là một nghệ thuật thủ công chứ không đơn thuần là một hàng hóa).