Biến động vì dịch virus Corona, khách quốc tế đến TP.HCM dịp Tết giảm

Sở Du lịch TP.HCM cho biết, thị trường du lịch thời gian vừa qua có biến động do dịch viêm phổi virus Corona . Trong tháng 1.2020, khách quốc tế đến TP.HCM, ước đạt 840.100 lượt khách, tăng 5.9% so với cùng kỳ. Trong đó, theo đánh giá, lượng khách du lịch quốc tế đến TP trong dịp Tết Canh Tý 2020 (từ 26 tháng Chạp đến mùng 3 Tết Canh Tý) ước đạt 169.000 lượt khách, giảm 12% so với cùng kỳ.