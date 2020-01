Búng nước... trời ban cho người miền Tây vùng châu thổ Cửu Long

3 xã giáp ranh với Campuchia là Khánh Bình, Khánh An, Nhơn Hội thuộc huyện An Phú ( An Giang ). Mùa khô, diện tích mặt nước Búng Bình Thiên chỉ khoảng 220 ha nhưng vào mùa nước nổi, con nước từ sông mẹ Mê Kông tràn về giúp Búng Bình Thiên nở rộng lên đến 600 ha.