Chỉ 11% khách nước ngoài 'mắc kẹt' tại Việt Nam vì dịch Covid-19 muốn về nước

Cũng theo thống kê được cập nhật tới hết 17.4 nêu trên, hiện có 3.229 khách nước ngoài đang lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch trong nước.

Tổng số cơ sở lưu trú du lịch đang có khách là 486 cơ sở. Như vậy số khách nước ngoài "mắc kẹt" tại Việt Nam muốn về nước chỉ chiếm 11%.

Tuy nhiên, Tổng cục Du lịch Việt Nam cho biết, hiện báo cáo của các tỉnh, thành vẫn chưa gửi về đầy đủ. Con số thống kê mới nhất này dựa trên báo cáo của 58/63 tỉnh, thành trong cả nước.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam, cho biết do vẫn chưa có thống kê của đầy đủ các tỉnh thành nên chưa xác định quốc gia, vùng lãnh thổ nào có đông người "mắc kẹt" nhất. Hiện có 43 quốc gia và vùng lãnh thổ có người "mắc kẹt" tại Việt Nam.

Trước đó, Tổng cục Du lịch Việt Nam có văn bản gửi các sở quản lý du lịch các tỉnh, thành phố trên toàn quốc đề nghị thống kê số lượng khách du lịch nước ngoài "mắc kẹt" tại Việt Nam.

Theo đó, các cơ quan này cần báo cáo tổng số khách nước ngoài đang lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn, trong đó có trường hợp khách nước ngoài vì các lý do khách quan (do cách ly; do các hãng hàng không dừng chuyến bay hoặc quốc gia đến/quá cảnh đóng cửa biên giới…) đang còn "mắc kẹt" và có nhu cầu rời Việt Nam.