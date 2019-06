Đến Nam Du câu cá nướng ăn tại chỗ và nghe kể chuyện về đất đảo

Sau gần 2 giờ di chuyển bằng tàu cao tốc tại bến tàu Rạch Giá ( Kiên Giang ), chúng tôi đến quần đảo Nam Du thuộc xã An Sơn, H.Kiên Hải (Kiên Giang). Đã hẹn trước, chúng tôi đến nhà ông Trần Văn Hoàng (42 tuổi) - “thổ địa” xã An Sơn để nghỉ ngơi và nhờ ông làm hướng dẫn viên cho những ngày trên đảo.

Giống chúng tôi, bà Phạm Thị Hương (45 tuổi, ngụ Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng cùng bạn bè có chuyến du lịch 3 ngày tại quần đảo Nam Du. Qua mạng xã hội Facebook, bà Hương và bạn bè đến nghỉ tại nhà ông Hoàng để ông hướng dẫn cho nhóm 7 người của bà trải nghiệm những ngày ở xã đảo.

Sau 3 ngày tham quan, nghỉ dưỡng ở xã đảo, bà Hương nhận xét: “Ở xã An Sơn, cảnh đẹp, hoang sơ. Hải sản vừa tươi, vừa rẻ và sự mến khách của người dân địa phương là điểm tôi rất thích khi đến đảo”.

Bị thu hút bởi cảnh đẹp ở xã An Sơn và hào hứng khi lên tàu ra biển để câu cá, ông Trần Minh Quân (46 tuổi, ngụ Q.Hoàn Kiếm) chia sẻ: “Chúng tôi được anh Hoàng giới thiệu điểm đến khi du lịch ở xã đảo và thưởng thức đặc sản đất đảo do gia đình anh chế biến. Đến xã đảo An Sơn, chúng tôi tắm biển, câu cá, thú vị nhất là ăn bát cháo cá từ chính con cá do tôi câu được”.