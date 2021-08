Du lịch Canada trở lại sau đại dịch Covid-19: Lễ hội Calgary Stampede 2021 cùng những cách phòng dịch

Tối qua, các trận đấu ở ngày khai cuộc giải ngoại hạng Anh đã trở lại sau hơn một mùa giải không có khán giả. Khắp các khán đài là âm thanh sôi động của người dân Anh. Còn tại Canada, lễ hội hơn 100 năm lịch sử Calgary Stampede đã trở lại sau một năm gián đoạn vì dịch Covid-19.

Dù đã qua đi những ngày lễ hội Calgary Stampede 2021 tưng bừng nhưng mỗi lần nhớ lại tôi còn mường tượng hình ảnh oai phong của đội kỵ binh hoàng gia trong bộ quân phục thời kỳ năm 1920 cùng với những chú ngựa tinh khôn phô diễn kỹ năng chiến đấu trên thao trường vô cùng độc đáo.

Đặc biệt là cảm nhận sự háo hức của công chúng đón chào Calgary Stampede hoạt động trở lại sau khi sự kiện này bị hủy bỏ vào năm ngoái do dịch Covid-19 hoành hành, đó cũng là lần đầu tiên trong hơn 100 năm lịch sử Calgary Stampede không được tổ chức.

Ngày bế mạc tôi may mắn được tham dự cuộc thi chung kết Rodeo tầm cỡ hàng đầu thế giới giữa các đối thủ sừng sỏ nhất của 2 nước Mỹ và Canada để xác định nhà vô địch các bộ môn: cưỡi ngựa chứng (Saddle Bronc), cưỡi bò ngỗ ngược (Bull riding), đua ngựa vòng quanh các thùng phuy (Barrel Racing), cưỡi ngựa và nhảy khỏi lưng ngựa để vật bò (Steer Wrestling), cưỡi ngựa quăng dây thong lòng bắt bê (Tie -Down Roping) đồng thời nhận số tiền thưởng lên tới 50.000 CAD mỗi bộ môn kèm huy tượng bằng đồng chạm khắc tinh xảo.

Khác thời kỳ khai phá vùng hoang mạc phía tây và trái ngược hình ảnh những gã cao bồi ngạo nghễ, tự lực, đứng ngoài vòng pháp luật xuất hiện qua phim ảnh, người cao bồi ngày nay không đeo súng, không sống lang bạt mà phần lớn thời gian họ gắn bó với công việc chăn thả đàn gia súc trong phạm vi trang trại. Thật dễ nhận ra họ qua bộ trang phục mặc trên người và mọi thứ đều rất hữu ích tối đa: Nón rộng vành làm từ da bò để che mặt khỏi nắng gió gay gắt, cũng là biểu tượng của sự chăm chỉ, cần cù của người chăn bò, khăn quàng cổ sử dụng như khăn lau mặt hàng ngày hoặc băng bó nếu chẳng may bị thương, việc lựa chọn đôi giày boot cao gót theo truyền thống giúp họ tránh được rắn cắn, dễ dàng đạp lên bộ phận bàn đạp khi lên hoặc xuống lưng ngựa....

Họ phòng dịch Covid-19 thế nào

Trong những ngày đắm mình trong không khí hội hè ở Calgary, tôi luôn suy nghĩ một điều: Liệu nhà tổ chức triển khai các kế hoạch phòng dịch như thế nào, khi mà dư luận tỏ vẻ lo ngại: sự kiện kéo dài và thu hút đông người sẽ tạo nguy cơ Covid bùng phát lây lan nhiễm bệnh giữa những người tham dự?

Thế nhưng tôi đã được anh Đỗ Thành một cư dân sống lâu năm lại Thành phố Calgary và là một fan hâm mộ môn thể thao Rodeo trấn an: "Tôi tin tưởng lễ hội diễn ra trong an toàn khi các quan chức đã áp dụng giải pháp cắt bớt nội dung hoạt động so với các kỳ lễ hội trước đây hầu mở rộng hành lang, lối đi cùng lúc giảm chổ ngồi trên khán đài, tạo thêm không gian cho khách duy trì khoảng cách thể chất, kiểm tra ngẫu nhiên về việc tiêm chủng… Mặt khác họ khuyến khích các hành vi đề phòng lây nhiễm như đeo khẩu trang cho dù các lệnh giới hạn y tế công cộng đã được ngài tỉnh Trưởng gỡ bỏ từ 1.7 và số lượng người trong tỉnh được chích vaccine đạt tới 70%.".