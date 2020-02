Giá vé máy bay Sài Gòn - Hà Nội rẻ kỷ lục, chỉ vài trăm ngàn thời dịch Covid-19

Theo Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA), hệ thống màng lọc HEPA được trang bị trên máy bay hoạt động tương tự hệ thống làm sạch không khí trong phòng phẫu thuật, do đó nguy cơ lây nhiễm các bệnh do vi khuẩn, virus trên máy bay thấp hơn nhiều so với các không gian khép kín khác. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng khẳng định việc trang bị hệ thống màng lọc HEPA trên các tàu bay thương mại giúp giảm xuống tối thiểu sự lan truyền vi sinh vật trong khoang máy bay. Ngoài ra, bầu không khí trong khoang máy bay được liên tục làm mới sau mỗi 3 phút; các luồng khí được thiết kế để đưa vào tàu bay theo chiều thẳng đứng từ trên xuống dưới và lưu thông theo chiều ngang, góp phần hạn chế lan truyền phần tử ô nhiễm dọc theo khoang máy bay.