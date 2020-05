Huế công bố chương trình kích cầu du lịch, miễn phí vé tham quan di sản

Ngày 31.5, tại Diễn đàn du lịch Huế năm 2020 với chủ đề “Kết nối lữ hành - Huế, Điểm đến an toàn và thân thiện”, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã công bố chương trình kích cầu du lịch mạnh, trong đó đề xuất giảm 50% vé tham quan các di tích và miễn phí toàn bộ vé tham quan di tích cố đô Huế trong dịp Festival Huế 2020.

Diễn đàn là một trong những hoạt động triển khai đề án “phục hồi, kích cầu phát triển du lịch Thừa Thiên - Huế (giai đoạn 2020 - 2021) hậu Covid-19 và hưởng ứng chương trình “ Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam ” do Bộ VH-TT và DL phát động triển khai.

Miễn phí vé tham quan di tích trong dịp Festival Huế 2020

Tại diễn đàn, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã giới thiệu chuỗi lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao gắn với du lịch và các chương trình lớn của Festival Huế 2020; công bố chương trình kích cầu du lịch của tỉnh từ đây đến hết năm 2020, bao gồm; chuỗi sự kiện văn hóa, lễ hội của tỉnh trong năm 2020, đặc biệt là Festival Huế 2020.

Du khách tham quan Đại nội Huế Bùi Ngọc Long

Các chính sách cụ thể gồm giảm 50% phí tham quan các điểm di tích từ ngày 8.5 – 31.7.2020, đề xuất và công bố giảm 50% đối với chính sách này cho các tháng còn lại năm 2020. Miễn toàn bộ phí tham quan các điểm di tích trong thời gian diễn ra Festival Huế 2020 từ ngày 28.8 đến 2.9.2020.

Tăng các chương trình biểu diễn miễn phí ở Đại Nội, ít nhất là 1 chương trình biểu diễn nghệ thuật 1 ngày tại một khung giờ cố định trong thời gian từ ngày 15.7.2020 đến hết năm 2020. Công bố chính sách chiết khấu cho các đơn vị lữ hành du lịch khi đưa khách tham quan các điểm di tích trong tháng 6.2020, áp dụng cho giai đoạn 2020 - 2021. Phát hành thẻ thanh toán du lịch gắn với các chính sách giảm giá, chiết khấu trong mua sắm hàng hóa, lưu trú, tham quan di tích, áp dụng từ tháng 8.2020.

Các đơn vị du lịch tổ chức gian hàng để quảng bá điểm đến và chương trình ưu đãi của mình tại diễn đàn Bùi Ngọc Long

Hiệp hội du lịch Thừa Thiên - Huế cũng giới thiệu chương trình liên minh kích cầu của các đơn vị lữ hành; chương trình kích cầu của các cơ sở lưu trú; chương trình kích cầu của các doanh nghiệp dịch vụ.

Các doanh nghiệp cũng đã giới thiệu nhiều điểm đến hấp dẫn như: du lịch YesHue Eco; dịch vụ thuyền du lịch mới trên sông Hương của HRS; không gian lưu niệm Lê Bá Đảng: nơi trải nghiệm kiến trúc cảnh quan và nghệ thuật đương đại Huế; điểm du lịch sinh thái Bạch Mã village; hệ sinh thái suối khoáng nóng Alba Wellness Valley; làng du lịch cộng đồng Ngư Mỹ Thạnh, phá Tam Giang; sản phẩm Thẻ điện tử du lịch Huế…

3 địa phương 1 điểm đến

Tại diễn đàn ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thay mặt 3 địa phương công bố chương trình hành động liên kết 3 địa phương Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam - Điểm đến an toàn và mến khách.

Theo đó, 3 địa phương đã cam kết: tạo các cơ chế chính sách thuận lợi nhất để triển khai hiệu quả chương trình kích cầu du lịch với thông điệp: “Điểm đến Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam an toàn và mến khách”; tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp đồng bộ để xây dựng 3 địa phương là điểm đến du lịch an toàn và mến khách đáp ứng các tiêu chí về an toàn phục vụ khách du lịch; có chính sách ưu đãi khuyến mãi tốt cho du khách và doanh nghiệp lữ hành đưa khách đến 3 địa phương. Thực hiện giảm giá vé, phí tham quan từ 30 - 50%, từ tháng 6 đến 12.2020.

Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam ký kết hợp tác liên kết du lịch 3 địa phương 1 điểm đến Bùi Ngọc Long

3 địa phương cũng cam kết cùng thống nhất kế hoạch hành động tại các thị trường nguồn khách trong và ngoài nước; cùng xây dựng và kết nối các sản phẩm có giá trị riêng và chung của mỗi địa phương để tạo thành chuỗi dịch vụ trong bộ sản phẩm 3 địa phương một điểm đến; cùng thống nhất nội dung truyền thông, quảng bá du lịch chung cho cả ba địa phương trên các kênh thông tin, truyền thông của Trung ương và các địa phương.