'Hụt' nhân lực du lịch ở Quảng Bình, nơi thu hút du khách quốc tế

Bức tranh du lịch (DL) Quảng Bình năm 2019 được đánh dấu bằng những sự kiện tiêu biểu, như tổ chức thành công chương trình quảng bá, xúc tiến tại Hollywood (Mỹ) với sự tham dự hầu hết những hãng phim, công ty môi giới điện ảnh lớn tại Hollywood nói riêng và Mỹ nói chung.

Sự kiện đã gây ấn tượng lớn với các nhà làm phim và sự quan tâm của du khách quốc tế, dự kiến có từ 3 -5 bộ phim “bom tấn” sẽ được khởi quay tại Việt Nam.

Tiếp đó là sự kiện đoàn thám hiểm hang động đã từng giải cứu đội bóng nhí tại Chiang Rai (Thái Lan) lặn thám hiểm dưới đáy hang Sơn Đoòng và công bố những bí ẩn mới tại hang động lớn nhất thế giới này.

Sở Du lịch Quảng Bình cũng trở thành đối tác chiến lược của Google Art and Culture. Kể từ đây, những hình ảnh quảng bá của Việt Nam ra thế giới qua kênh Google Art and Culture đều phải thông qua “chìa khóa” Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình, kết hợp với 2 “chìa khóa” của Google Art and Culture tại châu Á và châu Âu.

Ngoài ra, các địa danh hấp dẫn của Quảng Bình tiếp tục được vinh danh. Hang Sơn Đoòng được báo Telegraph (Anh) bình chọn là 1 trong những điểm đến tuyệt vời nhất thế giới; Phong Nha - Kẻ Bàng được tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Lonely Planet bình chọn là 1 trong 2 điểm đến đáng trải nghiệm nhất tại Việt Nam năm 2019.

Chưa kể, sự ra mắt thành công MV Alone Pt II của tài năng âm nhạc hàng đầu thế giới Alan Walker cũng thực hiện tại các địa danh ở Quảng Bình như hang Sơn Đoòng, hang Va, sông Troóc, đường Hồ Chí Minh ...

Bài toán khó

Để phát triển du lịch, nguồn nhân lực hay là yếu tố con người đóng vai trò hết sức quan trọng. Vì thế, tại hội nghị kết nối hoạt động du lịch vừa tổ chức hôm 8.1, nhiều ý kiến đã tập trung bàn luận.

Trong năm 2019, Quảng Bình vinh dự có khu nghỉ dưỡng Sun Spa Resort xuất sắc giành 2 giải khu nghỉ dưỡng Spa sang trọng nhất toàn cầu (Luxury Spa Resort) và khu biệt thự biển sang trọng nhất toàn cầu “Luxury Beachfront Villa” tại World Luxury Hotel Awards 2019 - giải thưởng du lịch thường niên có uy tín bậc nhất trên thế giới. Hai khách sạn Vinpearl Quảng Bình hotel và Gold Coast hotel resort and spa được xếp hạng cơ sở lưu trú 5 sao. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh lưu trú, nhân lực du lịch Quảng Bình vẫn thuộc dạng “cao thì thiếu mà yếu thì thừa”. Chia sẻ với các đại diện cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp du lịch trên địa bàn, ông Hồ Văn Dũng (sở hữu hệ thống lưu trú dịch vụ Tân Bình tại Đồng Hới) cho rằng nguồn nhân lực rất thiếu và tính thời vụ còn cao.

Du khách tham dự chương trình đón năm mới tại Phong Nha Ảnh: T.Q.N

Còn ông Đoàn Tiến (cơ sở lưu trú Đoàn Gia ở Phong Nha) than phiền: “Không hiểu sao ý thức người lao động du lịch kém, không muốn trưởng thành trong nghề. Chúng tôi đã mời chuyên gia về đào tạo nhân lực phục vụ nhưng cũng không có hiệu quả cao”.

Có thể nói, bài toán tuyển lao động làm dịch vụ tại Quảng Bình luôn làm đau đầu những chủ cơ sở, nhà đầu tư. Lao động người Quảng Bình thường tìm bến đỗ tại các thị trường lớn như Đà Nẵng hay ở miền Nam và xuất khẩu nước ngoài, nên tại chỗ rất khó tuyển dụng dù điều kiện làm việc, sinh sống không thua kém gì.

Tuyển xong, đào tạo mất rất nhiều công sức nhưng làm việc một thời gian ngắn là họ... nghỉ hoặc nhảy việc. Một trong những nơi đào tạo nhân lực hàng đầu như Tập đoàn Trường Thịnh cũng gặp khó, bởi cứ đào tạo xong là “chim sổ lồng bay đi”.

Theo đại diện Trường dạy nghề số 9, cần có những giải pháp để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực, các cơ quan quản lý cần hỗ trợ thêm về công tác đào tạo, quản lý nhân lực cho các cơ sở và cộng đồng cần nhận thức được vai trò của du lịch.

Cũng theo vị này, thời gian qua du lịch cộng đồng phát triển mạnh nhưng người làm chưa có ý thức phục vụ khách; các cơ sở dịch vụ tăng cường đào tạo chuyên sâu, có môi trường làm việc tốt, trọng nhân tài…