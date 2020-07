Khách du lịch đồng loạt hủy tour nội địa 'né' Covid-19

Tổng thu từ du lịch giảm gần 50% so với cùng kỳ Theo Tổng cục Du lịch, trong 6 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 3,68 triệu lượt, giảm 49,5% so với cùng kỳ năm 2019. Khách du lịch nội địa đạt 23 triệu lượt, trong đó có 11,8 triệu lượt khách lưu trú. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 176.800 tỉ đồng, giảm 47,7% so với cùng kỳ 2019... Trong quý 1, có 95% doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế dừng hoạt động, số doanh nghiệp xin cấp mới giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế giảm 48% so với cùng kỳ, công suất phòng trung bình của các cơ sở lưu trú chỉ đạt khoảng 20%. Trong tháng 3 và tháng 4, các khách sạn và cơ sở lưu trú hầu hết dừng hoạt động...