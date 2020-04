Khu du lịch sinh thái Tràng An đìu hiu chưa từng thấy dịp nghỉ lễ 30.4

Dịp nghỉ lễ 30.4 năm nay, các khu du lịch ở Ninh Bình như Tam Cốc - Bích Động, Tràng An (nằm trong quần thể Di sản văn hóa - Thiên nhiên thế giới Tràng An) đều rơi vào cảnh đìu hiu. “Nổi tiếng” như Tràng An với lượng du khách chen chúc mỗi dịp nghỉ lễ trước đây, giờ mỗi ngày cũng chỉ đón khoảng 100 lượt khách.