Kích cầu du lịch, tour nội địa tiếp tục giảm giá 'sốc'

Các tour đi bằng máy bay đang được hỗ trợ từ các hãng hàng không nên giá cũng ưu đãi. Trong đó, đi Phú Quốc 3 ngày giá 2,75 triệu đồng/người; tour Nha Trang 3 ngày giá 2,75 triệu đồng/người; tour Đà Lạt 3 ngày giá 2,85 triệu đồng/người; tour Côn Đảo 3 ngày giá 4,39 triệu đồng/người.

Các điểm du lịch, các địa phương cũng vào cuộc để kích cầu du lịch. Ông Lê Mạnh Hảo, Phó chủ tịch UBND TX.Sa Pa (Lào Cai), cho biết địa phương này đã khởi động chương trình kích cầu “I Love Sa Pa”, với nhiều hoạt động hấp dẫn và giảm giá đến hết tháng 12 tới. Từ ngày 1.10, khi mua vé cáp treo lên đỉnh Fansipan, du khách sẽ được tặng vé buffet trưa trị giá 200.000 đồng…

Với mức giá tour rẻ bất ngờ, không ít khách du lịch lo ngại tình trạng quá tải dẫn đến nguy cơ mất an toàn và giảm sút chất lượng. Về vấn đề này, ông Hoàng Hậu Dương, Giám đốc Công ty du lịch đại lục Việt Nam, cho hay: “Để tránh quá tải cục bộ, chúng tôi khuyến cáo khách đăng ký tour sớm, nhận được ưu đãi giảm giá các ngày từ thứ 2 đến thứ 6. Những đoàn đông sẽ được chia nhỏ để có thể đảm bảo mật độ giãn cách, các dịch vụ được cung cấp tốt nhất”.

Theo ông Hà Văn Siêu, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam , chương trình kích cầu du lịch đợt 2 vừa được Bộ VH-TT-DL đưa ra chủ đề “Trải nghiệm Việt Nam an toàn, hấp dẫn” và đã nhận được sự hưởng ứng của các doanh nghiệp du lịch. Ông Siêu cho hay, Bộ Y tế cũng cùng vào cuộc để đảm bảo an toàn cho du khách. “Qua giai đoạn phòng, chống dịch vừa rồi, du khách đã ý thức hơn về việc đảm bảo an toàn. Khi cả người làm du lịch và người đi du lịch đều ý thức và thực hiện các biện pháp an toàn, chúng ta có thể tự tin rằng, du lịch Việt Nam sẽ nhanh chóng hồi sinh”, ông Siêu nói.