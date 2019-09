Ngắm dàn xe cổ 'khủng' nhất Việt Nam hội tụ tại phố cổ

Hơn 80 xe hơi, 60 xe gắn máy, xe đạp cổ sẽ đi quanh phố cổ Hội An trước khi được trưng bày tại khu vực Vườn Tượng An Hội (TP.Hội An). Cuộc diễu hành có sự tham gia của hơn 200 nhà sưu tầm, bảo tồn đến từ mọi miền đất nước

ẢNH: MẠNH CƯỜNG