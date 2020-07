Sau ca nhiễm Covid-19 thứ 416, phòng dịch cho du khách đến Đà Nẵng thế nào?

Ngày 24.7, trước thông tin bệnh nhân ở Đà Nẵng chính thức là ca nhiễm Covid-19 thứ 416 của Việt Nam, nhiều công ty du lịch phải họp khẩn, đưa ra các biện pháp bảo đảm an toàn cho du khách đang đi tour Đà Nẵng và đưa ra ngay các phương án để hỗ trợ khách hàng dời hoặc đổi tour khi có yêu cầu.

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh (Phó giám đốc Ban Tiếp Thị, Công ty Du lịch Vietravel) cho biết, trong ngày 24.7, công ty có 63 đoàn khách tại Đà Nẵng. Chi nhánh Vietravel Đà Nẵng đang phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Sở Du lịch TP.Đà Nẵng và các cơ quan chức năng liên tục cập nhật tình hình đến khách hàng đang đi tour.

Theo đại diện Vietravel, khách hàng không quá lo lắng trước thông tin trên do những điểm trong chương trình tham quan không phải các điểm mà bệnh nhân 416 đã đến. Ngoài ra, biện pháp điều tra dịch tễ, xác định người tiếp xúc gần để khoanh vùng cách ly của Sở Y tế Đà Nẵng cũng khiến du khách yên tâm hơn.

Ông Trần Thanh Vũ (Tổng giám đốc Công ty CP Du lịch quốc tế Vina Group) cũng cho hay, trong ngày 24.7, đoàn khách của công ty 100 người vừa từ TP.HCM ra Đà Nẵng. Trước khi khởi hành, một số hành khách bày tỏ lo lắng của mình, nhưng sau khi được công ty trấn an và giải thích lịch trình tour không đi qua nơi khoanh vùng của dịch, du khách đã yên tâm và tiếp tục hành trình tham quan Đà Nẵng

Ông Vũ nói: "Trước đó, khách đến Đà Nẵng hay di chuyển trên máy bay đều không đeo khẩu trang, nhưng bây giờ khách đi tour đã chủ động đeo khẩu trang trong suốt hành trình, chủ động rửa tay bằng xà phòng sát khuẩn, dung dịch rửa tay. Có thể thấy mỗi du khách đã tự có ý thức để bảo vệ mình cho chuyến du lịch an toàn".

Để đảm bảo an toàn, trong 14 ngày sau khi kết thúc tour, công ty Vietravel vẫn cập nhật thông tin sức khỏe của du khách. Đồng thời, có người kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện các biện pháp an toàn của các đối tác cung ứng dịch vụ như đã cam kết để khách có chương trình tour an toàn.