Việt Nam kiểm soát dịch Covid-19 rất tốt: Sao không quảng bá là điểm đến an toàn?

Tại hội thảo "Giải pháp thúc đẩy du lịch nội địa và phục hồi du lịch quốc tế hậu Covid-19" diễn ra ngày 21.5 tại Hà Nội, do Tổng cục Du lịch tiếp tục phối hợp cùng Ban IV và Hội đồng Tư vấn du lịch (TAB) tổ chức, các chuyên gia đã hiến kế nhiều ý tưởng để phục hồi du lịch Việt Nam sau dịch.

Ông Keneth Atkinson, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn du lịch VN, một trong những câu chuyện thành công VN đạt được trong đại dịch là kiểm soát dịch . Tuy nhiên, VN vẫn chưa truyền thông đủ về thành công này. Có nhiều người VN vẫn chưa hiểu chúng ta đã loại bỏ nguy hiểm trong cộng đồng. 30 ngày không có người nhiễm mới thì chúng ta an toàn. Việt Nam hãy từng bước tái khởi động và thu hút khách quốc tế tới VN. Làm sao để du khách thấy VN cực kỳ an toàn, để họ có niềm tin.

Du lịch nội địa là vấn đề riêng. Chi phí của họ thấp so với khách quốc tế, nên VN cần cân nhắc để mở lại biên giới vì đây là nguồn thu rất lớn. Cho phép khách tới khu nghỉ dưỡng riêng biệt, bay thẳng tới điểm đó, đến khu nghỉ dưỡng cho khách quốc tế một cách an toàn. Các bạn có thể làm được nhiều, hãy cân nhắc ngay để tái mở cửa nền kinh tế.

Theo các chuyên gia, VN có thể có những khu nghỉ dưỡng riêng biệt đón khách quốc tế

Đồng tình với ông Keneth Atkinson, ông Steve Wolstenholme, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An (Hoiana) cho rằng ông thấy chính phủ VN thành công khi không có ca tử vong. Đây là cơ hội quảng bá, tạo ra được nhu cầu du lịch với VN. VN còn hơn cả các quốc gia khác, điều đó là ngoài sức tưởng tượng khi giải quyết được khủng hoảng này.

Ta không thể nào đưa khách đến rồi cách ly họ. Chúng ta cần đảm bảo, bạn đến đây sẽ được du lịch ngay tức thì. Chúng ta có thể thực hiện các hoạt động xét nghiệm họ luôn, nếu âm tính là du lịch luôn, thay vì đi cách ly 14 ngày. VN hãy giới thiệu các điểm đến an toàn và tái mở lại đường bay quốc tế.

Ông Trịnh Hồng Quang, Tổng giám đốc Vietnam Airlines cũng mong muốn có lộ trình mở lại thị trường quốc tế. Chúng ta phải chủ động, nếu đi trước thì sẽ có phần khách họ đang có ý định đi du lịch. Việc này Tổng Cục Du lịch phải hối thúc Cục hàng không, ngoại giao, đường bay nào mở trước thì bay trước.

Chúng ta phải quảng bá VN như một điểm đến rất an toàn. Để khi khách nước ngoài đến VN ở bất cứ đâu cũng thấy sự an toàn, đồng thời đưa ra sản phẩm kích thích họ đến VN. Vừa rồi lượng du khách trên 60 tuổi bị ảnh hưởng nhất do Covid-19, rồi khách Hàn Quốc , khách Nhật cũng bị mất.

Ông Christophe Lajus, Giám đốc khối kinh doanh khách sạn và du lịch, Tập đoàn BRG vui mừng cho biết, với tư cách là người đang ở VN, ông cực kỳ hạnh phúc khi VN an toàn như thế này. Thông điệp để mở cửa VN cho khách quốc tế là an toàn. Truyền thông hiện chưa ở mức chúng ta có thể hưởng lợi về sự an toàn do kiểm soát đại dịch. Làm sao Thủ tướng và VN có thể làm được những việc tốt như thế ở Hà Nội, TP.HCM. Có thể tổ chức chiến dịch quảng bá thông điệp an toàn cho du khách đến VN.

Lữ hành quốc tế không thể nào quay lại bình thường trước năm sau. Ông Christophe Lajus cho rằng, ông thích quan điểm về bong bóng du lịch an toàn. Đi từ quốc gia an toàn đến các quốc gia cũng an toàn. Cần có xét nghiệm ngay tại sân bay để du khách đi lại tự do chứ không phải cách ly 14 ngày.