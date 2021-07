Xôn xao chuyện tượng nữ hoàng băng giá Elsa ‘xấu như mụ phù thủy’ ở Sa Pa

Trên các trang mạng, nhiều người bình luận, tượng nữ hoàng băng giá Elsa đẹp đẽ trong truyện tranh được nhiều trẻ em yêu thích là thế nhưng khi được xây dựng tại Sa Pa thì lại “phồn thực” và “xấu như mụ phù thủy”.

Trao đổi với Thanh Niên trưa nay, 19.7, ông Lê Mạnh Hảo, Phó chủ tịch UBND TX.Sa Pa, cho biết đã tiếp nhận nhiều thông tin, bình luận tiêu cực về công trình tượng nữ hoàng băng giá Elsa trong những ngày vừa qua.

Theo thông tin ban đầu, tượng Elsa này nằm trong điểm du lịch An Sapa thuộc Công ty TNHH An Sapa (trụ sở tại tổ 4, đường Nguyễn Chí Thanh, P.Phan Si Păng), từng có công trình tượng nữ thần Tự Do "phiên bản lỗi" gây xôn xao dư luận trong tháng 4 vừa qua.