Dự phòng loãng xương, viêm khớp có cần quan tâm ở người lớn khỏe mạnh?

Người lớn tuổi nguy cơ mắc các bệnh xương khớp

Các nghiên cứu chỉ ra, quá trình lão hóa diễn ra ở nhiều cơ quan trong cơ thể người lớn tuổi, trong đó có hệ xương khớp. Tại Việt Nam (VN), có khoảng 60% người trên 60 tuổi và 85% người trên 80 tuổi mắc các vấn đề về xương khớp. Tuổi càng cao nguy cơ mắc các bệnh lý xương khớp càng lớn. Loãng xương, thoái hóa khớp là hai bệnh lý phổ biến ở người lớn tuổi.

Theo PGS-TS Lê Anh Thư - Chủ tịch Hội Loãng xương TP.HCM, Phó chủ tịch Hội Thấp khớp học VN, loãng xương và thoái hóa khớp là bệnh có liên quan chặt chẽ với tuổi.

PGS-TS Nguyễn Thị Ngọc Lan (đầm hồng) - Chủ tịch Hội Thấp khớp học VN, PGS-TS Lê Anh Thư (áo dài) - Chủ tịch Hội Loãng xương TP.HCM, Phó chủ tịch Hội Thấp khớp học VN và TS-BS Jasmine Thomson (Viện Nghiên cứu và phát triển thuộc tập đoàn Fonterra) cùng trao đổi về vai trò của dinh dưỡng trong giảm lão hóa xương và cơ

Việc thiếu hụt trầm trọng can xi do không cung cấp đủ nhu cầu can xi trong khẩu phần ăn hằng ngày của người Việt cũng làm gia tăng các bệnh lý xương khớp. Theo điều tra của Viện Dinh dưỡng quốc gia, khẩu phần ăn hiện tại của đa số người VN ước tính trung bình chỉ cung cấp khoảng 50% nhu cầu can xi hằng ngày của cơ thể. Trong khi đó, người dân chưa có thói quen bổ sung nguồn can xi giá trị sinh học cao từ sữa và các sản phẩm chế biến từ sữa.

Thiếu hụt vitamin D cũng làm gia tăng tình trạng loãng xương và các bệnh lý xương khớp. Theo một số nghiên cứu, tình trạng thiếu vitamin D ở nước ta khá phổ biến, có tới 1/3 phụ nữ thiếu vitamin D ở mức nặng có thể gây bệnh.

Cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội, thói quen sinh hoạt, lối sống của người VN cũng liên quan tới bệnh lý xương khớp, như: ít vận động, ngồi nhiều, thói quen hút thuốc, uống rượu bia, các chất kích thích, đặc biệt lạm dụng thuốc, nhất là thuốc có chứa corticoid cũng làm tốc độ mất xương gia tăng.

Giải pháp dự phòng bệnh lý xương khớp ở người lớn tuổi

PGS-TS Lê Anh Thư chỉ ra, phòng ngừa loãng xương và các bệnh lý xương khớp cần được thực hiện suốt đời, luôn kết hợp giữa vận động và dinh dưỡng để có khối cơ vững chắc và khối lượng xương đỉnh cao nhất lúc trưởng thành. Nếu khối lượng xương đỉnh tăng được 10%, sẽ giảm được 50% nguy cơ gãy xương do loãng xương trong suốt cuộc đời. Phòng ngừa loãng xương là "đầu tư cho xương" càng sớm càng tốt.

TS-BS Jasmine Thomson báo cáo tại hội nghị: "Vai trò của dinh dưỡng trong việc giảm lão hóa xương và cơ: chứng minh đối với Anlene"

Để dự phòng bệnh xương khớp ở người lớn tuổi, cần duy trì ăn uống đầy đủ, đa dạng. Trong khẩu phần ăn của người lớn tuổi cần quan tâm đến các thành phần khoáng chất, đặc biệt là can xi, vitamin D và protid, do ở độ tuổi này khả năng ăn uống và hấp thu các chất dinh dưỡng, khoáng chất bị hạn chế.

TS-BS Trần Thị Minh Hạnh, Ban Chấp hành Hội Dinh dưỡng thực phẩm TP.HCM cho biết, cung cấp đủ nhu cầu can xi cho người trung niên và cao tuổi là rất cần thiết để phòng ngừa loãng xương. Phần lớn chế độ ăn hằng ngày của người dân không đáp ứng đủ nhu cầu này (khoảng 800-1.000mg/ngày). Sữa cung cấp can xi ở dạng dễ hấp thu, phù hợp để bù đắp cho chế độ ăn thiếu so với nhu cầu. Đặc biệt, việc sử dụng sữa có bổ sung thêm can xi và MFGM sẽ giúp hỗ trợ sức khỏe cơ xương khớp.

Trong khuôn khổ Hội nghị khoa học thường niên của Hội Loãng xương TP.HCM vừa diễn ra tại TP.Tuy Hòa (Phú Yên), TS-BS Jasmine Thomson Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển thuộc Tập đoàn Fonterra đưa ra bằng chứng khoa học cùng kiểm định lâm sàng về tác dụng của hoạt chất MFGM kết hợp luyện tập thể thao có thể giúp tăng 40% khối lượng cơ, tăng 2 lần độ dẻo dai và tăng 3 lần giữ thăng bằng để cơ thể duy trì sự nhanh nhẹn và dẻo dai.

Cùng với chế độ dinh dưỡng, người lớn tuổi cần duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh, trong đó tập luyện thể dục rất quan trọng. Vận động thường xuyên vừa chống thoái hóa và chống loãng xương do các tế bào sinh xương được tăng cường hoạt động, tăng cường hấp thu can xi và protid vừa tốt cho tim mạch,...

Người lớn tuổi nên tránh sử dụng quá mức một số chất kích thích như: thuốc lá, rượu bia, cà phê.. Tránh lạm dụng các thuốc giảm đau, nhất là thuốc chứa corticoid.

Đi khám định kỳ và kiểm tra mật độ xương để có biện pháp chăm sóc phù hợp, phát hiện và điều trị một cách hợp lý các bệnh lý mạn tính (tiểu đường, béo phì, viêm khớp…).

