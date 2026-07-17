Dư sầu riêng, Malaysia nghiên cứu tuyến đường bộ để xuất khẩu hàng tươi sang Trung Quốc

Chính phủ Malaysia đang thảo luận với chính phủ Trung Quốc để thiết lập một tuyến đường bộ vận chuyển sầu riêng tươi bằng xe tải đến Trung Quốc, lựa chọn được một số người trong ngành ủng hộ.

Sản lượng sầu riêng ở Malaysia được cho là đang vượt quá năng lực xuất khẩu hiện có của nước này Ảnh: AFP

Động thái này diễn ra khi ngành sầu riêng của Malaysia đang phải đối mặt với một trong những mùa vụ khó khăn nhất trong nhiều năm, với sản lượng tăng mạnh khi nhiều vườn cây đến lúc thu hoạch, theo tờ The Straits Times ngày 16.7.

Với chỉ khoảng 40 tấn sầu riêng tươi được vận chuyển bằng đường hàng không đến Trung Quốc mỗi ngày, các quan chức Malaysia tin rằng một tuyến đường bộ rẻ hơn có thể cho phép khối lượng vận chuyển lớn hơn và giúp giảm bớt tình trạng sản lượng dư thừa trong nước.

Nếu việc vận chuyển sầu riêng tươi bằng đường bộ được chấp thuận, điều này sẽ cho phép khối lượng vận chuyển lớn hơn và giảm chi phí hậu cần lên đến 40%, theo một quan chức Malaysia nói với The Straits Times. Vị này nhấn mạnh: "Đây là một trong những bước chúng tôi có thể thực hiện để khắc phục vấn đề nguồn cung dư thừa".

Giới chức Malaysia đã cho vận chuyển thử 1 tấn sầu riêng đến Trung Quốc bằng đường bộ vào tháng 1. Hành trình từ cửa khẩu Bukit Kayu Hitam của Malaysia qua Thái Lan đến Trung Quốc mất khoảng 75 giờ. Để so sánh, một chuyến hàng bằng đường hàng không chỉ mất 4 giờ để đến trung tâm tiếp nhận hàng hóa ở Trung Quốc.

Malaysia tổ chức chuyến xuất khẩu sầu riêng tươi đầu tiên đến Trung Quốc bằng đường hàng không vào tháng 8.2024 trong một sự kiện long trọng, 2 tháng sau khi hai nước ký kết thỏa thuận mở rộng thương mại loại trái cây này từ chỉ các sản phẩm sầu riêng và sầu riêng nguyên quả đông lạnh.

Malaysia hy vọng sẽ chứng kiến nhu cầu bùng nổ đối với sầu riêng của mình tại Trung Quốc khi giờ đây họ đã có được một phần của thị trường trị giá hàng tỉ USD tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu sầu riêng tươi của nước này đạt 156.000 tấn trong quý đầu tiên của năm 2026, tăng 294% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó phần lớn đến từ Việt Nam và Thái Lan.