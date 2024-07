Dự trữ ở sàn NewYork tăng, giá cà phê giảm mạnh

Trên sàn London, giá cà phê robusta tiếp tục giảm; kỳ hạn tháng 9 giảm thêm 154 USD xuống 4.327 USD/tấn; kỳ hạn tháng 11 giảm 151 USD còn 4.176 USD/tấn, kỳ hạn tháng 1.2025 giảm 136 USD xuống 4.006 USD/tấn.



Thị trường cà phê thế giới hạ nhiệt MINH ĐĂNG

Tương tự, giá cà phê arabica trên sàn New York kỳ hạn tháng 9 giảm 174,9 USD xuống còn 5.182 USD/tấn, kỳ hạn tháng 12 giảm 162,8 USD xuống 5.179 USD/tấn và kỳ hạn tháng 3.2025 giảm 155,1 USD còn 5.138 USD/tấn.

Tại Brazil, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 9 giảm 4,4 USD xuống còn 6.464 USD/tấn, kỳ hạn tháng 12 giảm 5,5 USD xuống 6.485 USD/tấn, kỳ hạn tháng 3.2025 giảm 205,7 USD còn 6.240 USD/tấn.

Giá cà phê Tây nguyên cũng giảm 1.500 đồng/kg; tại Đắk Nông 125.500 đồng/kg, Đắk Lắk 125.200 đồng/kg, Gia Lai 124.800 đồng/kg, Kon Tum và Lâm Đồng 124.500 đồng/kg.

Theo các chuyên gia, thị trường tiêu thụ chậm chạp còn do các nhà mua hàng ở khu vực bắc bán cầu đang trong kỳ nghỉ hè nên hoạt động rang xay và thương mại cũng chậm hơn bình thường. Trong khi đó, tại vùng trồng cà phê robusta lớn nhất thế giới là khu vực Tây nguyên của Việt Nam, trong hơn một tuần qua đón nhận lượng mưa lớn do ảnh hưởng của bão trên Biển Đông. Cùng với đó, tại Brazil, vụ thu hoạch đang vào cao điểm với tiến độ nhanh hơn trung bình nhiều năm và khoảng trên 80% diện tích đã thu hoạch xong. Do nguồn cung cà phê arabica của Brazil tăng nên lượng hàng dự trữ trên sàn New York cũng tăng gần 500.000 tấn. Đó là lí do khiến giá cà phê hạ nhiệt.