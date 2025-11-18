Đưa 530 bếp gas cho 461 trường: Gen Z làm điều không ai nghĩ tới

Ý tưởng ra đời khi nhóm bạn trẻ chứng kiến thực tế bữa ăn trưa của trẻ vùng cao vẫn phụ thuộc vào bếp củi, có nhiều bất cập do không có điện, thiếu nhân lực. "Thường thầy cô nấu bằng bếp củi, mất khoảng 2-3 tiếng, đôi khi phải vừa dạy vừa kết hợp đun nấu. Nhiều khi tới mùa đông, sương mù nhiều, củi ướt, khiến cho quá trình nấu lên tới 4 tiếng đồng hồ cho bữa ăn của hơn 20 trẻ", thầy Thào Seo Thắng, giáo viên lớp lá, Trường mầm non Thào Chư Phìn, xã Sín Chéng, Hà Giang kể.

"Nhìn cách thầy cô xoay xở, mình thấy điều này không thể kéo dài mãi", Trương Thành Long (23 tuổi) ngụ tại P.Từ Liêm, TP.Hà Nội (trước đó là Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội), người khởi xướng dự án kể lại.

Trương Thành Long trong chuyến nghiệm thu tại Cao Bằng ẢNH: NVCC

Năm 2020, Trương Thành Long với 10 bạn trẻ khác, đến từ TP.Hà Nội và TP.HCM, triển khai dự án "Bếp gas công nghiệp tặng bản xa". Sau 5 năm, nhóm đã trao hơn 530 bộ bếp gas công nghiệp đến 461 điểm trường ở 7 tỉnh vùng cao. Mỗi bộ bếp trị giá trung bình 1.500.000 đồng, bao gồm bếp, bình, van và phí vận chuyển. Tất cả được tài trợ từ cộng đồng và doanh nghiệp, tổng giá trị dự án kêu gọi đến nay khoảng 3,55 tỉ đồng.

Các bạn trẻ nhận khảo sát từ các phòng giáo dục, đối chiếu nhu cầu từng điểm trường, lên kế hoạch kêu gọi tài trợ, chốt phương án vận chuyển, theo dõi lắp đặt từ xa và cập nhật tình trạng bếp sau mỗi đợt nghiệm thu. Những chuyến đi thực địa chỉ diễn ra khi cần kiểm tra trực tiếp hoặc bàn giao bếp.

Các em học sinh xách bó củi đi học, hỗ trợ thầy cô trong quá trình nấu bếp củi tại Xã Mường Chà, tỉnh Điện Biên ẢNH: NVCC

"Nhân sự ở xa nhau nên chủ yếu chúng mình làm việc online. Các thầy cô sẽ gửi ảnh nghiệm thu cho chúng mình qua Zalo để dễ quản lý và minh bạch với nhà tài trợ. Tuy nhiên, mọi người vẫn kết nối với nhau chặt chẽ, nhờ có những chuyến đi nghiệm thu hàng tháng cùng những nhà hảo tâm", Long kể. Với nhóm, mỗi câu chuyện như vậy là minh chứng cho những tháng ngày làm việc không thấy mặt nhau nhưng gắn kết qua mục tiêu chung.

Mai Vũ Yến Nga (25 tuổi), ngụ tại P.Thanh Xuân, Hà Nội (trước đó là Q.Thanh Xuân, Hà Nội), tình nguyện viên phụ trách truyền thông, kể về khoảnh khắc khó quên: "Mình đi nghiệm thu trường nhận bếp gas tại Điện Biên, trực tiếp đi bộ 8 km từ nhà của một học sinh tiểu học đến trường, băng qua hẳn mấy ngọn đồi. Xe không thể đi vào tận nơi do đường đi quá khó. Em chẳng nhận diện được giờ giấc vì không có đồng hồ, chỉ biết khi nào gà gáy là cắp sách và bắt đầu hành trình tới lớp. Bố mẹ em góp củi cho thầy cô nấu ăn tiện hơn nên hành trang đi học là 3 quyển vở và một bó củi không nhẹ khi trường chưa có bếp. Ấy vậy mà khi hỏi, mình thấy bé vẫn cười tươi và kể như chẳng có gì". Trải nghiệm ấy đã giúp Yến Nga bền bỉ suốt 5 năm đưa bếp gas lên điểm trường tại các bản xa.

Cô giáo nấu ăn nhanh chóng, tiết kiệm 2/3 thời gian nhờ bếp gas mới ẢNH: NVCC

Cáp Hoàng Thanh Xuân (22 tuổi) ngụ tại P.Hòa Bình, TP.HCM (trước đó là Q.11, TP.HCM), đã là tình nguyện viên được 2 năm, chia sẻ: "Hồi hộp, hạnh phúc và có chút xúc động khi thấy một chiếc bếp nhỏ, nhưng giúp các em có bữa cơm nóng, thầy cô đỡ vất vả, trường học trở nên ấm cúng hơn. Nếu không tham gia dự án, chắc mình sẽ không bao giờ tin chiếc bếp gas mình vốn xem là điều hiển nhiên lại có tác động thiết thực tới các điểm trường bản xa tới vậy".

Thầy Thào Seo Thắng tâm sự: "Từ khi nhận bếp gas thì giảm hơn 2/3 phần thời gian nấu ăn, chỉ cần bật là nấu, mất có 30 phút mà món ăn chín đều. Thầy cô có thêm thời gian chăm sóc trẻ và chuẩn bị các hoạt động khác".

Điểm Trường mầm non Thào Chư Phìn đã nhận được hỗ trợ bếp gas trong một năm qua. Với thầy Thắng, niềm vui lớn nhất là các con tỏ ra rất thích thú và ăn ngon miệng hơn trước. "Cơm chín đều, canh nóng, các con ăn hết suất và chủ động xin thêm. Nhiều bé còn hồn nhiên bảo là "cơm thơm như ở nhà", mình thấy tiếp động lực lớn vô cùng. Đó là niềm vui lớn nhất của các cô cấp dưỡng và giáo viên, vì thấy rõ sự thay đổi tích cực mà chiếc bếp gas mang lại".