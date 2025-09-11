Nhóm bạn trẻ tạo ứng dụng thuê nhà tiện lợi và an toàn

Nhóm sáng lập ứng dụng thuê nhà gồm các thành viên: Đinh Thị Tuyết Mai, Nguyễn Đỗ Minh Quân, Tô Văn Duy Đang, Lê Trần Ngọc Cầm, Đinh Quỳnh Như, Nguyễn Thị Ngân Hà và Trịnh Đoàn Quỳnh Chi.

Các bạn trẻ muốn tạo ra giải pháp thuê nhà minh bạch, tiện lợi và an toàn hơn ẢNH: AN VY

Nhóm trưởng Tuyết Mai chia sẻ với mục tiêu đơn giản hóa quy trình thuê nhà, ứng dụng BrightNest cho phép người dùng tìm kiếm, xem nhà, ký hợp đồng và dọn vào ở chỉ bằng một nền tảng duy nhất. "Ý tưởng của tụi mình xuất phát từ chính trải nghiệm đi thuê nhà của bản thân và bạn bè. Nhiều người gặp phải tình trạng tin giả, môi giới không minh bạch, thủ tục phức tạp… Từ đó, nhóm muốn tạo ra giải pháp thuê nhà minh bạch, tiện lợi và an toàn hơn", Mai nói.

Theo Mai, ứng dụng tích hợp công nghệ chatbot AI hỗ trợ người dùng 24/7 và tính năng 3600 virtual tour giúp khách thuê xem căn hộ từ xa, tiết kiệm thời gian. Ngoài ra, ứng dụng còn cung cấp các dịch vụ "tất cả trong một" như lắp wifi, dọn vệ sinh, sửa chữa… Bên cạnh đó, ứng dụng còn có tính năng ở ghép để chia tiền phòng, giảm bớt gánh nặng cho người thuê… Đối tượng khách hàng mà nhóm nhắm đến là người trẻ, sinh viên, gia đình trẻ mới đến TP.HCM sinh sống, học tập và làm việc.

Không chỉ dừng lại ở việc kết nối người thuê với chủ nhà, Mai cho biết BrightNest còn cung cấp trọn gói dịch vụ hỗ trợ trong suốt quá trình thuê. Người dùng được tư vấn miễn phí để chọn căn phù hợp, soạn thảo hợp đồng, in ấn giấy tờ, đăng ký thẻ cư dân, thẻ xe, vân tay… Toàn bộ thủ tục được ứng dụng chuẩn bị sẵn, khách chỉ cần ký tên mà không phải chạy nhiều nơi hay lo thiếu sót. Ngoài ra, BrightNest còn hỗ trợ xử lý vấn đề phát sinh với chủ nhà và nhắc lịch thanh toán tiền thuê hằng tháng, giúp người thuê yên tâm hơn. "Người thuê chỉ cần ký tên thôi, còn tất cả cứ để tụi mình lo", Mai nói.

Các thành viên của dự án cho rằng những lần vấp ngã đã rèn cho họ sự kiên trì và quyết tâm đi tới cùng ẢNH: NVCC

Minh Quân chia sẻ ứng dụng của các bạn khác biệt so với các ứng dụng trên thị trường là tính minh bạch và công nghệ. Các bên môi giới khác thường thiếu thông tin rõ ràng và mập mờ trong việc tư vấn. Còn BrightNest đảm bảo thông tin căn hộ đã được xác thực chủ nhà, khách hàng được xem tour 3600, đặt lịch xem nhà thực tế. "Mọi thủ tục đều số hóa để giảm rủi ro", Quân nói.

Quân chia sẻ dự án bắt đầu vận hành từ đầu năm 2025. Điều khiến các bạn vui nhất chính là nhiều bạn sinh viên sau khi trải nghiệm đã nói: "BrightNest giúp tụi mình đỡ lo lắng rất nhiều vì có thể hình dung được căn hộ mình sắp ở sẽ như thế nào", "Mình không phải lo lắng nhiều về thủ tục giấy tờ thuê nhà, các bạn của nhóm tư vấn rất nhiệt tình và tận tâm"… Đây là động lực lớn để các thành viên tiếp tục phát triển dự án.

Ứng dụng cho thuê nhà “tất tần tật” này được lòng nhiều người vì giao diện thân thiện, dễ dùng ẢNH: AN VY

Theo Duy Đang, điều khiến nhóm tâm đắc nhất về BrightNest không phải là công nghệ hay giao diện đẹp, mà là sự yên tâm của khách hàng khi trải nghiệm dịch vụ. "Ánh mắt an tâm của khách khi họ thấy căn hộ qua tour 3600 và biết chắc giấy tờ đã được lo trọn gói chính là điều tụi mình cảm thấy tự hào nhất. Qua ứng dụng này, tụi mình muốn gửi thông điệp đến mọi người rằng thuê nhà hoàn toàn có thể là một trải nghiệm tử tế. Không lừa đảo, không giấy tờ rắc rối, không cảm giác bất an. BrightNest là giấc mơ nhỏ của tụi mình để biến điều tưởng chừng xa xỉ đó thành bình thường. Nếu sinh viên như tụi mình có thể làm được, thì ai cũng có thể tạo ra sự thay đổi tích cực cho xã hội", Duy Đang nói.

Nỗ lực của nhóm đã được đền đáp khi BrightNest lọt vào Top 10 chung kết Startup Wheel 2025, vượt qua hơn 2.000 startup khác. Họ còn có cơ hội giới thiệu sản phẩm tại khu triển lãm quốc tế InnoEx. Ông Dư Tiểu Dương, chủ nhiệm bộ môn quản trị kinh doanh, Trường ĐH FPT TP.HCM, nhận xét: "BrightNest không chỉ là một ý tưởng khởi nghiệp mang tính thực tiễn cao, mà còn thể hiện khả năng tích hợp kiến thức, công nghệ và tinh thần sáng tạo. Với vai trò là giảng viên hướng dẫn và đồng hành cùng các bạn, tôi đánh giá cao dự án này. Đây là một nền tảng kết nối khách thuê và chủ nhà, đặc biệt tập trung vào nhóm đối tượng sinh viên cao đẳng, đại học. Rất phù hợp cho tân sinh viên sử dụng".

Còn bà Phan Thị Diệu Hà, giảng viên khởi nghiệp, Trường ĐH FPT TP.HCM, đánh giá cao việc các sinh viên tận dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm người dùng. "Từ ứng dụng, website, đến tích hợp camera 3600, BrightNest giúp người thuê quan sát và lựa chọn căn hộ một cách trực quan, minh bạch và an toàn hơn. Quan trọng hơn, nền tảng còn tạo giá trị gia tăng cho cả hai bên, thể hiện tư duy kinh doanh bền vững và hướng đến lợi ích lâu dài", bà Hà nhận xét.