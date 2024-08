Đưa 9 giải pháp xuất sắc do học sinh Bình Định nghiên cứu dự thi toàn quốc

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lâm Hải Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho rằng để cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng diễn ra thường niên, thu hút đông đảo thanh thiếu niên nhi đồng tham gia, Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh và các ngành liên quan cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong công tác tổ chức cuộc thi. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, triển khai sâu rộng cuộc thi đến các huyện, thị xã, thành phố, vùng sâu và vùng xa.

Quang cảnh buổi lễ trao giải thưởng cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bình Định lần thứ 11 năm 2024 HẢI PHONG

Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn, đội, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục, tăng cường giáo dục STEM gắn lý thuyết với thực tiễn. Qua đó, đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, tạo điều kiện cho học sinh phát huy trí tuệ, tích cực nghiên cứu, đề xuất nhiều giải pháp, sáng tạo kỹ thuật có giá trị cao phục vụ cho học tập, sản xuất và đời sống.

Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bình Định diễn ra từ tháng 9.2023 - 8.2024. Ban tổ chức đã chọn ra 109 đề tài, giải pháp trên các lĩnh vực: Đồ dùng dành cho học tập, phần mềm tin học, sản phẩm thân thiện với môi trường, các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Trong số đó, có 53 giải pháp xuất sắc đoạt giải. Cụ thể, có 3 giải nhất, 10 giải nhì, 15 giải ba và 25 giải khuyến khích. Ban tổ chức cũng lựa chọn 9 giải pháp xuất sắc tham dự cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 20, năm 2024.

Trao 3 giải nhất cho ba nhóm tác giả có các giải pháp xuất sắc HẢI PHONG

3 giải nhất được trao cho các giải pháp: "Bảng tuần hoàn thông minh" của Nguyễn Thị Trà My (lớp 8A4) và Trần Bình Thảo Trâm (lớp 8A2) Trường THCS Hoài Châu Bắc (TX.Hoài Nhơn); "Hệ thống quan trắc mực nước từ xa và hướng dẫn an toàn tại các bờ tràn thoát lũ" của nhóm học sinh Trần Võ Bảo Châu (lớp 8A3), Nguyễn Thục Quyên (lớp 6A2), Tô Hương Giang (lớp 6A1), Đỗ Trần Trí Tín (lớp 9A1), Đỗ Huyền Nhi (lớp 9A1) Trường THCS TT.Tuy Phước (H.Tuy Phước); "Máy thu gom, băm lục bình (bèo) và rau muống nước" của Lê Nguyễn Thanh An và Lê Trần Vĩ học sinh lớp 8A1 Trường THCS Tam Quan Bắc (TX.Hoài Nhơn).

Tại chương trình, Sở GD-ĐT Bình Định đã tặng giấy khen cho 10 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến và tích cực tham dự, đồng thời có nhiều giải pháp đoạt giải cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh lần 11 năm 2024; Hội Khuyến học tỉnh cũng trao học bổng khuyến tài cho các học sinh đoạt giải nhất và giải nhì của cuộc thi với trị giá lần lượt là 3 triệu đồng/suất (giải nhất) và 2 triệu đồng/suất (giải nhì).