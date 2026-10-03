Đưa công nghệ Nhật vào giặt ủi, giảm nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện

Ngày 2.10, lễ tổng kết "Dự án phổ biến và kiểm chứng dịch vụ cung cấp vải lanh cho bệnh viện công lập nhằm cải thiện môi trường vệ sinh tại các bệnh viện công ở Việt Nam" diễn ra tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh.

Trong khuôn khổ dự án, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã cung cấp, lắp đặt tại Trung tâm Giặt ủi Bệnh viện Lê Văn Thịnh dây chuyền tự động gồm 9 loại thiết bị, từ máy giặt, máy sấy đến máy ủi và gấp ga trải giường. Dự án cũng cung cấp các sản phẩm đồ vải như áo phẫu thuật, quần áo bệnh nhân.

Tiến sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM phát biểu tại buổi lễ ẢNH: LÊ CẦM

Phát biểu tại sự kiện, tiến sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, đánh giá đây là cơ hội quý giá để ngành y tế tiếp cận các mô hình quản lý, quản trị và quy trình vận hành tiên tiến với công nghệ Nhật Bản. Dự án đã chuẩn hóa toàn bộ chuỗi hoạt động khép kín từ thu gom, phân loại, giặt ủi, kiểm soát nhiễm khuẩn, sửa chữa cho đến cung ứng trở lại cho các khoa, phòng. Mô hình này không chỉ giúp giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm chéo mà còn góp phần xây dựng môi trường điều trị an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế.

Theo lãnh đạo Sở Y tế, một giá trị rất đáng ghi nhận từ dự án là chuyển giao kỹ thuật và nâng cao năng lực vận hành tại chỗ. Qua quá trình triển khai thực tế, đội ngũ nhân viên khu vực giặt là đã được tiếp cận quy trình kỹ thuật mới, công nghệ Nhật Bản, chủ động đặt câu hỏi và đề xuất các giải pháp cải tiến trong hoạt động.

"Bệnh viện cũng cần tiếp tục theo dõi, lượng hóa các kết quả thực tế, đặc biệt về hiệu quả kiểm soát nhiễm khuẩn, lưu lượng đồ vải, điều kiện lao động của nhân viên, hiệu quả sử dụng nguồn lực và chi phí vận hành. Những dữ liệu thực tế này sẽ là cơ sở quan trọng để ngành y tế thành phố nghiên cứu khả năng vận dụng những ưu điểm phù hợp của mô hình tại các cơ sở y tế khác trong tương lai", Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hoài Nam nhấn mạnh.