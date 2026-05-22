Bác sĩ chỉ cách xử lý thịt gà an toàn, tránh nhiễm khuẩn

Vi khuẩn giấu mặt trên bề mặt thịt gà sống

Thạc sĩ - bác sĩ Lê Tiểu Nhật, Trường đại học Khoa học Sức khỏe, Đại học Quốc gia TP.HCM, cho biết thịt gà sống là nơi trú ngụ lý tưởng của nhiều loại vi sinh vật gây hại mà mắt thường không thấy được là Salmonella và Campylobacter. Đây là "2 thủ phạm" hàng đầu gây ngộ độc thực phẩm toàn cầu. Nhiễm các loại vi khuẩn này thường dẫn đến các triệu chứng như tiêu chảy, sốt, đau bụng và nôn mửa.

Bề mặt thịt gà sống có thể chứa vi khuẩn gây hại mà mắt thường không nhìn thấy

"Thậm chí, vi khuẩn Salmonella có thể gây ra các vụ bùng phát dịch nghiêm trọng dẫn đến nhập viện và tử vong. Ngoài 2 loại trên, các nhà khoa học còn tìm thấy Aeromonas (gây viêm dạ dày ruột), Pseudomonas, Serratia và Staphylococcus hiện diện trên bề mặt thịt", bác sĩ Nhật nhấn mạnh.

Rửa gà dưới vòi nước có thể khiến vi khuẩn phát tán

Theo bác sĩ Tiểu Nhật, nhiều người cho rằng rửa thịt gà dưới vòi nước sẽ giúp loại bỏ vi khuẩn. Tuy nhiên, thực tế các nghiên cứu cho thấy nước sạch thông thường không thể làm giảm đáng kể lượng vi khuẩn bám trên thịt, đặc biệt là vi khuẩn Campylobacter. Ngược lại, việc rửa gà sống còn có thể khiến vi khuẩn bắn ra bồn rửa, dụng cụ nhà bếp và thực phẩm xung quanh, làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn chéo.

Vi khuẩn chỉ bị tiêu diệt hoàn toàn khi thịt gà được nấu sôi ở nhiệt độ cao

Chuyên gia khuyến cáo gì?

Bác sĩ Tiểu Nhật cho biết các tổ chức uy tín như Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) đều đưa ra lời khuyên thống nhất khi sơ chế gà:

Nếu muốn sơ chế thịt gà sạch hơn, nhiều chuyên gia gợi ý:

Dùng khăn giấy sạch thấm bớt dịch trên bề mặt thịt.

Loại bỏ máu thừa hoặc phần không cần thiết.

Nấu chín kỹ thay vì cố “rửa sạch vi khuẩn”.

Trong thực tế ở Việt Nam, nhiều người vẫn rửa gà để khử mùi hoặc làm sạch bụi bẩn. Nếu có rửa, nên:

Rửa nhẹ, tránh xả vòi nước mạnh.

Không để nước bắn tung tóe.

Vệ sinh bồn rửa, dao thớt ngay sau đó.

Rửa tay kỹ bằng xà phòng.

Vi khuẩn bị tiêu diệt hoàn toàn khi thịt gà được nấu đến nhiệt độ nội tại tối thiểu là 74°C (nên sử dụng nhiệt kế chuyên dụng để đo nhiệt độ bên trong thịt gà).

Luôn sử dụng thớt và dao riêng cho thịt sống và đồ chín.