Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bác sĩ chỉ cách xử lý thịt gà an toàn, tránh nhiễm khuẩn

Lê Cầm
Lê Cầm
22/05/2026 17:14 GMT+7

Nhiều người có thói quen rửa gà sống dưới vòi nước mạnh trước khi chế biến. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo việc này có thể làm vi khuẩn phát tán, tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm cho cả gia đình.

Vi khuẩn giấu mặt trên bề mặt thịt gà sống

Thạc sĩ - bác sĩ Lê Tiểu Nhật, Trường đại học Khoa học Sức khỏe, Đại học Quốc gia TP.HCM, cho biết thịt gà sống là nơi trú ngụ lý tưởng của nhiều loại vi sinh vật gây hại mà mắt thường không thấy được là Salmonella và Campylobacter. Đây là "2 thủ phạm" hàng đầu gây ngộ độc thực phẩm toàn cầu. Nhiễm các loại vi khuẩn này thường dẫn đến các triệu chứng như tiêu chảy, sốt, đau bụng và nôn mửa.

Bác sĩ cảnh báo rửa gà sống dưới vòi nước trước khi nấu coi chừng ngộ độc - Ảnh 1.

Bề mặt thịt gà sống có thể chứa vi khuẩn gây hại mà mắt thường không nhìn thấy

ẢNH: Lê Cầm TẠO từ G.M

"Thậm chí, vi khuẩn Salmonella có thể gây ra các vụ bùng phát dịch nghiêm trọng dẫn đến nhập viện và tử vong. Ngoài 2 loại trên, các nhà khoa học còn tìm thấy Aeromonas (gây viêm dạ dày ruột), Pseudomonas, Serratia và Staphylococcus hiện diện trên bề mặt thịt", bác sĩ Nhật nhấn mạnh.

Rửa gà dưới vòi nước có thể khiến vi khuẩn phát tán

Theo bác sĩ Tiểu Nhật, nhiều người cho rằng rửa thịt gà dưới vòi nước sẽ giúp loại bỏ vi khuẩn. Tuy nhiên, thực tế các nghiên cứu cho thấy nước sạch thông thường không thể làm giảm đáng kể lượng vi khuẩn bám trên thịt, đặc biệt là vi khuẩn Campylobacter. Ngược lại, việc rửa gà sống còn có thể khiến vi khuẩn bắn ra bồn rửa, dụng cụ nhà bếp và thực phẩm xung quanh, làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn chéo.

Bác sĩ cảnh báo rửa gà sống dưới vòi nước trước khi nấu coi chừng ngộ độc - Ảnh 2.

Vi khuẩn chỉ bị tiêu diệt hoàn toàn khi thịt gà được nấu sôi ở nhiệt độ cao

ẢNH: Lê Cầm TẠO từ G.M

Chuyên gia khuyến cáo gì?

Bác sĩ Tiểu Nhật cho biết các tổ chức uy tín như Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) đều đưa ra lời khuyên thống nhất khi sơ chế gà:

Nếu muốn sơ chế thịt gà sạch hơn, nhiều chuyên gia gợi ý:

  • Dùng khăn giấy sạch thấm bớt dịch trên bề mặt thịt.
  • Loại bỏ máu thừa hoặc phần không cần thiết. 
  • Nấu chín kỹ thay vì cố “rửa sạch vi khuẩn”.

Trong thực tế ở Việt Nam, nhiều người vẫn rửa gà để khử mùi hoặc làm sạch bụi bẩn. Nếu có rửa, nên:

  • Rửa nhẹ, tránh xả vòi nước mạnh.
  • Không để nước bắn tung tóe.
  • Vệ sinh bồn rửa, dao thớt ngay sau đó.
  • Rửa tay kỹ bằng xà phòng.

Vi khuẩn bị tiêu diệt hoàn toàn khi thịt gà được nấu đến nhiệt độ nội tại tối thiểu là 74°C (nên sử dụng nhiệt kế chuyên dụng để đo nhiệt độ bên trong thịt gà).

Luôn sử dụng thớt và dao riêng cho thịt sống và đồ chín.

Tin liên quan

Ăn cơm với thịt gà mỗi ngày: Lợi ích và rủi ro cần biết

Ăn cơm với thịt gà mỗi ngày: Lợi ích và rủi ro cần biết

Ăn cơm với thịt gà giúp cung cấp năng lượng và đạm nạc. Tuy nhiên, ăn lặp lại mỗi ngày có thể gây mất cân bằng dinh dưỡng và thiếu vi chất quan trọng.

Thịt gà hay thịt bò: Đâu mới là 'chân ái' cho người tập gym?

Lợi ích của thịt gà và cách chế biến tốt cho sức khỏe

Khám phá thêm chủ đề

thịt gà sống Vi khuẩn cách rửa thịt gà SALMONELLA rửa gà đúng cách
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận