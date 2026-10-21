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    Đưa Đà Lạt thành điểm gặp gỡ của doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

    Trường Nguyên
    Trường Nguyên
    Trường Nguyên
    Đà Lạt sẽ là điểm gặp gỡ của doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc thông qua sự kiện K-Vietnam Wellness Festa & Expo in Dalat 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 20 - 24.11 tại quảng trường Lâm Viên.

    Ngày 21.10, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công ty TNHH Da Hae International (DHI) tổ chức họp báo công bố sự kiện K-Vietnam Wellness Festa & Expo in Dalat 2026, hướng đến tăng cường kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc.

    Đưa Đà Lạt thành điểm gặp gỡ của doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc - Ảnh 1.

    Họp báo công bố sự kiện K-Vietnam Wellness Festa & Expo in Dalat 2026

    ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

    Theo ban tổ chức, sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 20 – 24.11.2026 tại quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt. Chương trình tạo cơ hội để doanh nghiệp hai nước giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường; đồng thời quảng bá văn hóa và tiềm năng du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng đến du khách quốc tế.

    Các hoạt động chính gồm trưng bày, giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp hai nước; biểu diễn nghệ thuật truyền thống và đương đại Hàn Quốc cùng các tiết mục văn hóa Việt Nam; trình diễn thời trang hanbok và áo dài; lễ hội ẩm thực, văn hóa ban đêm và giải chạy quốc tế vì Đà Lạt xanh 2026.

    Bà Võ Thị Hoàng Yến, Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Lâm Đồng, cho biết sự kiện sẽ mang đến nhiều trải nghiệm cho người dân, du khách. Đây cũng là dịp giới thiệu với bạn bè Hàn Quốc và quốc tế về tài nguyên thiên nhiên, bản sắc văn hóa, sản phẩm đặc trưng và tiềm năng hợp tác của Lâm Đồng.

    Trung tâm dự kiến mời khoảng 5 - 7 tỉnh, thành phố trong nước tham gia; đồng thời vận động các hiệp hội doanh nghiệp, du lịch, hoa Đà Lạt, Hội Doanh nhân trẻ cùng doanh nghiệp và hợp tác xã hưởng ứng chương trình.

    "Thông qua sự kiện, chúng tôi mong muốn hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc tiếp cận thông tin, tìm hiểu lĩnh vực quan tâm và kết nối với những đối tác phù hợp tại địa phương", bà Võ Thị Hoàng Yến phát biểu.

    Ông Yoon Jaesik, Phó tổng giám đốc DHI Việt Nam, đại diện ban tổ chức, kỳ vọng Đà Lạt sẽ trở thành điểm khởi đầu cho những cuộc gặp gỡ giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Qua sự kiện, các kết nối có thể tiếp tục được phát triển thành những chương trình hợp tác cụ thể.

    Bên cạnh hoạt động xúc tiến thương mại, chương trình còn hướng đến tạo không gian để người dân, du khách trải nghiệm văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc, tham gia hoạt động cộng đồng, lan tỏa lối sống khỏe và ý thức bảo vệ môi trường.

    Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện sẽ góp phần đưa văn hóa, du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng đến gần hơn với doanh nghiệp, đối tác và du khách Hàn Quốc, mở rộng cơ hội hợp tác giữa hai bên.

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