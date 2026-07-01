Đưa đối ngoại và hội nhập quốc tế phục vụ phát triển đất nước

Cùng dự có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; các thành viên Ban Chỉ đạo.

Phát biểu tại phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế kể từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đã đạt nhiều kết quả, quan trọng, thực chất, đồng thời cho rằng còn rất nhiều công việc cần làm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh bối cảnh thế giới chuyển biến nhanh, phức tạp, trong khi yêu cầu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 mang khát vọng rất lớn, mục tiêu rất cao. Vì thế, công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế phải dự báo sớm, tham mưu nhanh, chính xác và hành động chủ động, phục vụ trực tiếp hơn cho phát triển, tự chủ chiến lược và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Ban Chỉ đạo cần phát huy cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược, điều phối để xử lý những vấn đề lớn, mới, khó, liên ngành, liên lĩnh vực, vượt thẩm quyền một cơ quan cụ thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao cơ quan thường trực là Bộ Ngoại giao tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện văn bản theo hướng rõ thẩm quyền, rõ quy trình, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ cơ chế theo dõi, kiểm tra, thiết lập kỷ luật thực thi bằng phương châm 6 rõ (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền).

Về nhiệm vụ trước mắt cần tập trung trong 6 tháng cuối năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ cần hoàn thiện ngay các văn bản nền tảng để Ban Chỉ đạo vận hành thống nhất, hiệu quả; giao cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công thương, các ban, bộ, ngành, địa phương liên quan rà soát toàn diện việc thực hiện các cam kết, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế quan trọng; tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 59; chuẩn bị xây dựng Chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Ban Chỉ đạo bắt tay ngay vào công việc, quán triệt tinh thần "nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả", xây dựng Ban Chỉ đạo thực sự trở thành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược, điều phối thống nhất, đôn đốc quyết liệt, kiểm tra nghiêm minh, góp phần đưa đối ngoại và hội nhập quốc tế phục vụ thiết thực hơn cho phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc và nâng tầm VN trong kỷ nguyên mới.



