Văn hóa

Đưa gameshow lên màn ảnh rộng

Lạc Xuân
05/02/2026 07:00 GMT+7

Tập cuối Running Man Vietnam mùa 3 gây chú ý khi được dựng thành phiên bản điện ảnh với nhan đề Running Man Vietnam: Con rối tự do. Đây là lần đầu tiên tại VN một tập phát sóng của gameshow được đưa lên màn ảnh rộng và nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh mẽ.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, đến ngày 4.2, tác phẩm thu 32,8 tỉ đồng sau 10 ngày công chiếu. Ngay từ những ngày đầu ra rạp, dự án có sự góp mặt của Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Quang Tuấn, Anh Tú Atus… đã vươn lên dẫn đầu phòng vé và giữ vị trí tốp đầu nhiều ngày liên tiếp. Riêng ngày mở màn, phim thu hơn 11 tỉ đồng (tính cả suất chiếu sớm). Con số này không chỉ đáng chú ý về thứ hạng mà còn cho thấy sức hút đặc biệt của chương trình. Bởi đây không phải phim điện ảnh theo nghĩa truyền thống mà là phiên bản dựng lại từ gameshow truyền hình, nhưng vẫn đủ sức hút khiến khán giả sẵn sàng mua vé vào rạp.

Đưa gameshow lên màn ảnh rộng- Ảnh 1.

Running Man Vietnam: Con rối tự do được tổ chức như một dự án điện ảnh, có sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ và khán giả

Ảnh: BTC

Trước đó, các phim tài liệu concert như Mưa lửa - Anh trai vượt ngàn chông gai movie đạt 12,2 tỉ đồng, hay Anh trai say hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng thu 15,4 tỉ đồng, cũng cho thấy tín hiệu tích cực từ xu hướng này.

Theo chuyên gia truyền thông Hồng Quang Minh, những con số doanh thu nói trên không đơn thuần phản ánh việc "gameshow chiếu rạp bán vé tốt", mà cho thấy sự dịch chuyển quan trọng của thị trường rạp tại VN. Rạp chiếu đang dần trở thành không gian trải nghiệm giải trí, thay vì chỉ là nơi dành cho điện ảnh. Khán giả hiện nay sẵn sàng trả tiền khi nội dung được định vị như một sự kiện văn hóa, giải trí mang tính thời điểm, tính cộng đồng và mạng lại cảm giác "xem cùng nhau" mà việc theo dõi trên truyền hình hay YouTube không tạo ra được. "Nói cách khác, rạp đang dịch chuyển từ mô hình bán phim sang mô hình bán trải nghiệm, và Running Man Vietnam là một ví dụ khá rõ cho xu hướng đó", ông nhận định.

Vị chuyên gia cho rằng yếu tố then chốt của xu hướng này nằm ở sự thay đổi hành vi chi tiêu cho giải trí của khán giả, hơn là sức hút riêng của chương trình. Nếu vài năm trước, rất khó thuyết phục khán giả bỏ tiền ra rạp để xem nội dung vốn quen thuộc trên truyền hình, thì hiện nay khán giả, đặc biệt là nhóm khán giả trẻ đã sẵn sàng chi tiền cho cảm giác được "tham gia vào một khoảnh khắc chung", một trào lưu chung của cộng đồng. Họ không chỉ mua vé cho một tập gameshow, mà mua vé cho cảm giác được ở trong dòng chảy của đời sống giải trí đương thời, tương tự cách họ đi concert, fan meeting hay showcase.

Tuy vậy, theo ông Hồng Quang Minh, các nhà sản xuất gameshow có thể xem rạp chiếu là một kênh doanh thu bổ sung, nhưng không nên coi là trụ cột tài chính cho các chương trình giải trí. Bởi theo chuyên gia, mô hình này chỉ phù hợp với những nội dung đủ mạnh về thương hiệu, đủ lớn về cộng đồng người hâm mộ và đủ khả năng tạo ra cảm giác sự kiện.

"Rủi ro lớn nhất của thị trường là nhầm lẫn giữa một hiện tượng truyền thông thành công với một mô hình kinh doanh bền vững. Nếu nhiều nhà sản xuất đồng loạt đưa gameshow hoặc concert show lên rạp mà không tạo được khác biệt về trải nghiệm, thị trường sẽ nhanh chóng bão hòa. Khi đó, rạp không còn là "kênh mở rộng giá trị nội dung", mà trở thành một phép thử tốn kém và dễ thất bại nếu chỉ chạy theo trào lưu", ông Hồng Quang Minh cảnh báo.

